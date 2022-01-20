Посол РФ рассказал новую версию убийства журналистов в ЦАР

Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в 2018 году в Центральноафриканской республике (ЦАР) бойцами вооружённой группировки "3R". Эту версию рассказал в интервью РИА Новости новый посол России в ЦАР Александр Бикантов.

По словам дипломата, российские журналисты передвигались по маршруту Декоа — Сибю ночью и без охраны. Тогда, по предварительной версии, их остановили и убили боевики из "3R".

Бикантов отметил, что в декабре 2020 года "3R" вместе с другими группировками напала на столицу ЦАР — Банги. Им не удалось захватить город, но в результате нападения погибло много мирных жителей. Армии ЦАР удалось "выдавить"боевиков за пределы страны.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты неизвестными в Центральноафриканской Республике 30 июля 2018 года. Они снимали для Центра управления расследованиями, который спонсировал Михаил Ходорковский, фильм о деятельности российских наёмников из "частной военной компании Вагнера". Спонсором "ЧВК Вагнера" называют близкого к Владимиру Путину петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

Следственный комитет России считает основной версией гибели журналистов убийство с целью ограбления неизвестными арабоязычными бандитами. Независимое расследование центра "Досье" опровергает эту версию. По его данным, погибших сознательно заманили в ловушку в результате хорошо подготовленной спецоперации. Расследователи пришли к выводу, что за журналистами велась слежка с момента их прибытия в ЦАР, и в ней участвовали люди, связанные с руководством "ЧВК Вагнера".

В октябре прошлого года в ЦАР были убиты трое российских наёмников из "группы Вагнера". Местные власти заявили, что против россиян действовали боевики движения "3R".