Посол США в России Джон Салливан вернулся в Москву

Посол США в Москве Джон Салливан вернулся в четверг в Москву. Сообщения об этом подтвердило посольство.

"Я рад вернуться в Москву, чтобы продолжить работу с опытной и надёжной командой дипмиссии США для продвижения внешнеполитических интересов США в России. Я рассчитываю на сотрудничество с нашими коллегами в правительстве РФ для достижения нашей цели – установления стабильных и предсказуемых отношений между Соединёнными Штатами и Россией", – заявил Салливан.

Посол США уехал в Вашингтон в конце апреля. 16 апреля, после того как США объявили о введении новых санкций в отношении России и о высылке российских дипломатов, МИД России рекомендовал Салливану отправиться домой на консультации. Такую же рекомендацию передал ему на встрече помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.

20 июня посол России в США Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон после трёхмесячного отсутствия. В марте он был отозван на консультации в Москву – на следующий день после того, как президент США Джо Байден в телеинтервью согласился с утверждением, что российский президент Владимир Путин – "убийца".

Договорённость о возвращении послов была достигнута на саммите в Женеве, где 16 июня встретились Путин и Байден.