Посол в Кабуле: талибы открыты к участию РФ в афганской экономике

Движение "Талибан" (признанное в России террористической организацией и запрещённое), взявшее под контроль почти всю территорию Афганистана, открыто к российскому участию в развитии экономики страны, включая освоение недр. Об этом заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире ютьюб-канала "Соловьёв LIVE".

По словам российского посла, талибы "заинтересованы в мирной границе со Средней Азией", чтобы развивать экономические проекты.

Жирнов скептически отозвался о перспективах вооружённого сопротивления талибам - в частности в Панджерском ущелье. По его словам, если бы талибы хотели решить "Панджерскую проблему" силой, они могли бы это сделать за один день. Как сказал российский посол, талибы будут "мягонько дожимать" лидеров сопротивления в Панджере, чтобы они "осознали бесперспективность борьбы".

Российский посол не в первый раз за последние дни - после того, как талибы заняли Кабул - выступает с положительными оценками действий запрещённой в России организации. Охраняющих российское посольство в Кабуле бойцов "Талибана" он назвал "адекватными мужиками", а также заявил, что ситуация с безопасностью в столице Афганистана при талибах лучше, чем при бежавшем президенте Ашрафе Гани.

Официально Россия, как и другие страны мира, не признаёт власть талибов. Они, впрочем, ещё не сформировали своё правительство и не обращались к мировому сообществу с призывом о признании - предполагается, что это произойдёт после вывода войск США из Афганистана, намеченного на 31 августа.

Переговоры с талибами ведут и другие страны, в частности США. При этом они заявляют, что будут строить свою политику в отношении Афганистана под властью талибов исходя из действий "Талибана" - в том числе по вопросу соблюдения прав человека, в особенности женщин. О готовности сотрудничать с талибами в разработке афганских недр США и их союзники не заявляли.