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Посол РФ в Британии: ядерное оружие в Украине использовать не будут

Российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что "не верит", что российские вооружённые силы могут применить в ходе войны против Украины тактическое ядерное оружие.

По его словам, в России очень строго регламентировано использование ядерного оружия, и это возможно только в случаях ответа на агрессию, когда существование государства находится под угрозой. "Это не имеет ничего общего с текущей операцией", — сказал посол в интервью Би-би-си, сославшись на российскую военную доктрину.

В ответ журналист Би-би-си Клайв Майри, беседовавший с Келиным, заметил, что одним из поводов для российского вторжения в Украину в Кремле называли как раз "угрозу существования России" из-за якобы имевших место планов Украины получить ядерное оружие. О таких угрозах - со стороны Украины или Запада - заявляли и другие высокопоставленные российские деятели, в частности секретарь Совбеза Николай Патрушев или глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

Келин ответил, что Россия решает эту проблему проведением "ограниченной военной операции", отметив, что Россия не наращивает численность своей группировки, задействованной в Украине, поскольку считает, что имеющихся там войск "достаточно, чтобы решить наши задачи".

В интерью Би-би-си посол - вопреки многочисленным свидетельствам и другим доказательствам - вновь отверг причастность российских военных к убийствам мирных жителей в Буче, назвав происходившее там "постановкой".

Президент России Владимир Путин вскоре после начала вторжения в Украину в конце февраля приказал перевести российские силы ядерного сдерживания в особый режим несения службы. Этот приказ не отменён до сих пор. На фоне российских неудач на фронте на российских федеральных телеканалах начали говорить о возможности применения Россией ядерного оружия. В частности, глава RT Маргарита Симоньян предположила, что Путин скорее пойдёт на этот шаг, чем на поражение в войне с Украиной. При этом в МИД России продолжают уверять, что Россия не применит ядерное оружие первой.

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