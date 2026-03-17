Посольство США в Багдаде подверглось интенсивной атаке

Посольство США в Багдаде подверглось ракетно-дроновой атаке, ставшей самой масштабной с начала военных действий США и Израиля против Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в иракских силовых структурах.

По данным агентства, по территории дипмиссии были запущены ракеты и не менее пяти дронов. Система ПВО перехватила два из них. Один из беспилотников упал на территории посольства. Произошёл пожар.

Источники в иракских службах безопасности сообщили, что это был "самый интенсивный удар с начала атак".

В свою очередь десятки истребителей ВВС Израиля провели очередную волну одновременных авиаударов по инфраструктуре Ирана сразу в трёх частях страны — в Тегеране, Ширазе и Тебризе.

В столице Ирана были сброшены десятки боеприпасов по штабам сил безопасности, включая министерство разведки и "Басидж" (военизированная сила, связанная с Корпусом стражей исламской революции). Также под удар попали объекты, использовавшиеся для хранения и запуска дронов, баллистических ракет и систем ПВО.

В Ширазе на юго-западе страны атакам подверглись штаб командования внутренней безопасности и объект хранения баллистических ракет.

В Тебризе на северо-западе Ирана израильские силы уничтожили дополнительные системы ПВО, стремясь расширить воздушное превосходство и снизить угрозы для Израиля, говорится в заявлении израильской армии.

