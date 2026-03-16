Роль "американской пехоты". Охватит ли курдов Ирана "Эпическая ярость"

Разнородные курдские вооруженные формирования, в первую очередь базирующиеся в Ираке, рассматриваются США и Израилем как потенциальная наземная сила, которая может помочь им нанести сокрушительное поражение Ирану в ходе военной операции "Эпическая ярость", начавшейся 28 февраля. ЦРУ и Моссад ведут переговоры с несколькими курдскими группировками на Ближнем Востоке для организации восстания внутри Ирана и атак на иранские войска и силы безопасности на ирано-иракской границе. Однако эти планы пока сталкиваются со множеством препятствий.

Поскольку Вашингтон стремится избежать в войне с Ираном широкомасштабного использования сухопутных войск, курдские отряды могут выступить в роли основной наземной силы на его стороне – при поддержке американской и израильской авиации.

Несколько дней назад иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об уничтожении в Иракском Курдистане (автономном регионе на севере страны) "позиций антиправительственных группировок", по которым якобы был нанесен комбинированный удар ракетами, дронами и артиллерией. Ранее сообщалось об ударе проиранских шиитских отрядов по американской военной базе в иракском городе Эрбиль и обстреле системами залпового огня из Ирана иракской электростанции имени Салах ад-Дина в городе Самарра, в результате чего во всем Ираке произошло полное отключение электричества.

Иранские атаки начались после телефонного разговора, который провел с лидерами двух местных курдских группировок американский президент Дональд Трамп. По данным ряда западных СМИ, он пообещал курдским лидерам обширную поддержку с воздуха в случае начала их активных действий против иранского режима. Целью использования США курдских сил, как сообщается, является сковывание в боях иранской армии и создание "буферной зоны" на северо-западе Ирана, что должно способствовать внутренним протестам и дестабилизации власти в Тегеране.

Гипотетически любое курдское восстание или вторжение в Иран из Ирака, безусловно, станет неожиданным поворотом. Если такие операции окажутся достаточно масштабными, они вынудят иранские войска и части КСИР ответить им – что позволит американской и израильской авиации их обнаружить и начать наносить по ним удары.

Однако, несмотря на активные обсуждения, Белый дом официально пока опровергает сообщения о достижении каких-либо окончательных договоренностей о начале масштабного курдского восстания в Иране, называя такие слухи "полностью ложными". Эксперты также выражают опасения, что без долгосрочных гарантий безопасности курды рискуют стать "пушечным мясом" в этой войне.

Курды – крупнейшее меньшинство в Ираке и одно из крупнейших в Иране, этот многомиллионный народ иногда называют "крупнейшей этнической группой в мире, не имеющей собственного государства". Их земли простираются на юго-востоке Турции, севере Сирии, севере Ирака и северо-западе Ирана. В Турции живут свыше 20 миллионов курдов, в Сирии 3 миллиона, в Ираке 7–8 миллионов, в Иране – от 8 до 15 миллионов. На севере Ирака они, опираясь на бойцов своих вооруженных отрядов, управляют совершенно автономным курдским регионом на севере, создание которого стало возможным благодаря вторжению США в Ирак в 2003 году и свержению Саддама Хусейна.

При этом курдские силы на Ближнем Востоке – в Иране, Ираке, Сирии и Турции – очень разрозненны и нередко враждуют и друг с другом. Однако за шесть дней до начала США и Израилем операции "Эпическая ярость" пять иранских курдских группировок, укрывающихся в Ираке, объявили о формировании "Альянса политических сил Восточного Курдистана" для борьбы с Тегераном. В настоящее время к ним присоединяются другие небольшие партии.

Основную ставку Вашингтон делает на две группировки иранских курдов:

Демократическая партия Иранского Курдистана (PDKI). Ее лидер Мустафа Хиджри, по сообщениям, напрямую контактировал с официальными лицами США;

Партия свободы Курдистана (PAK): Бойцы этой группы проходят подготовку на американских базах в окрестностях иракского Эрбиля.

По данным иракских чиновников и СМИ, эти проамериканские курдские силы, базирующиеся в Ираке, готовят отдельные вооруженные подразделения, которые могли бы проникнуть в Иран, создав тем самым еще один новый фронт в постоянно расширяющемся конфликте, охватывающем уже почти весь Ближний Восток. По словам источников, знакомых с ситуацией, ранее поставки стрелкового оружия иранским курдам организовало ЦРУ США, в рамках секретной программы дестабилизации Ирана, которая началась еще до нынешней войны.

Соединенные Штаты не первое десятилетие сотрудничают с курдскими силами в Ираке и Сирии. Однако история этих отношений очень неоднозначна – у США также есть и плохая репутация союзника, который может бросить курдов в самый неожиданный момент.

После Войны в Персидском заливе 1991 года Белый дом, как и сейчас в случае с Ираном, всячески подталкивал их начать восстание в Ираке против режима Саддама Хусейна. Но затем американские чиновники и военные бездействовали, наблюдая за тем, как иракская армия уничтожает курдские отряды.

Примерно то же самое произошло и совсем недавно в Сирии, где США одномоментно прекратили многолетнюю поддержку возглавляемых курдами Сирийских демократических сил (СДС), с которыми они вместе боролись и с режимом Башара Асада, и с радикальными исламистами из ИГИЛ и других террористических группировок. Специальный посланник США в Сирии Томас Дж. Баррак-младший заявил 26 января этого года, что Вашингтону более не требуется полагаться на курдские силы как на основного партнера в борьбе с ИГИЛ, так как новое сирийское правительство во главе с Ахмедом аш-Шараа теперь готово взять на себя обязанности по обеспечению безопасности в стране.

"Ситуация для нас коренным образом изменилась", – написал он в сети X. Это стало свидетельством не только роста доверия Вашингтона к аш-Шараа, чья повстанческая коалиция свергла Асада более года назад, но и серьезнейшего изменения американской политики в отношении сирийских курдов, одного из самых давних союзников США на Ближнем Востоке.

При этом правительство аш-Шараа с ходу взяло курс на полную ликвидацию курдской автономии в Сирии. В начале января правительственные силы начали на северо-востоке страны масштабную операцию, вытеснив курдские СДС из ряда ключевых районов, включая квартал Шейх-Максуд в Алеппо. Под военным давлением и в условиях вывода по распоряжению Трампа в феврале 2026 года из Сирии американских войск руководство сирийских курдов было вынуждено пойти на фундаментальные уступки. 30 января 2026 года стороны подписали всеобъемлющее соглашение об интеграции, которое положило конец существованию курдской "Автономной администрации северной и восточной Сирии" (Рожавы).

Вот что думает о сегодняшнем курдском военном потенциале на границах с Ираном востоковед Василий Семенов:

– Каждая по отдельности из всех этих партий иракских и иранских курдов вряд ли располагает силами, способными вести крупномасштабные военные операции против Ирана. Однако в целом они имеют тысячи солдат вдоль ирано-иракской границы и контролируют стратегические районы Ирака, которые могут иметь важное значение по мере развития войны. Все вместе они, действуя под зонтиком ВВС Израиля и США, могут нанести существенный урон иранской армии и КСИР, подобно тому, как это было в Афганистане. Там США в 2001 году привели к власти силы антиталибской коалиции, выступая в роли их воздушного зонтика и уничтожая позиции талибов.

На днях появились сообщения, что какие-то курдские соединения уже вошли на территорию Ирана со стороны Ирака. Причем накануне ВВС Израиля подвергли иранских военных именно в Иранском Курдистане массированным бомбардировкам.

Четких планов, видимо, пока нет ни у одной из иранских курдских партий

Однако четких, однозначных планов, видимо, пока нет ни у одной из тех иранских курдских партий, которые в преддверии войны и создали этот Альянс. Все затаились, ожидая, что будет дальше. А тем временем, пока они ждут, с другой стороны вооруженные силы Ирана и в первую очередь КСИР пытаются запускать ударные дроны в иракское пограничье, где и базируются лагеря курдов.

– Насколько готовы лидеры курдов поверить гарантиям со стороны Дональда Трампа?

– Трамп, вероятно, обещал курдам отдельное государство в Ираке, а может быть и в Иране. И я не думаю, что иранские курдские силы пройдут мимо данного проекта, как, впрочем, и курдские партии северного Ирака, которые с другими курдами, в первую очередь из турецкой Рабочей партии Курдистана (РПК) и их филиалами в Ираке и Сирии (это те же СДС) не связаны и иногда с ними воюют. Но ради такой цели все курдские партии региона могут все же временно объединиться под военным крылом США. Потому что другой подобный шанс для создания настоящего курдского государства, причем огромного, с охватом Иракского и, потенциально, Иранского Курдистана, может представиться через столетие, или вообще никогда.

Я, кстати, не соглашусь с распространенным мнением, что Трамп обманул сирийских курдов. Он сказал им что-то вроде "США 10 лет давали вам оружие и обучали, и теперь плата – ваше участие в войне против Ирана. Такое предложение было сделано, о чем говорили сами лидеры сирийских курдов. Но РПК-СДС его отвергли, причем не в первый раз. А после того, как они опять отказались, он им, действительно, отказал в дальнейшей поддержке, и разрешил правительству в Дамаске начать наступление в Сирийском Курдистане. Впрочем, оставив им все же некоторые элементы автономии в Сирии.

– К тому же сам Дональд Трамп, похоже, теперь медленно отказывается от своих предыдущих предложений, сделанных курдам? Он ведь уже сказал журналистам, что "не очень хочет", чтобы курды вторглись в Иран, потому что "эта война уже и так достаточно сложна".

– Да, похоже, песочные часы в войне США и Израиля с Ираном начинают переворачиваться. Израиль, у которого совершенно свои цели в этом противостоянии, усиливает воздушные удары, однако американский президент явно обдумывает "элегантный выход" из ситуации. Ормузский пролив иранцами перекрыт, что создало предпосылки к неконтролируемому росту цен на нефть в мире и росту стоимости бензина в самих США, что очень бьет по рейтингу Трампа. Режим в Тегеране не демонстрирует признаков краха, подавленные им ранее массовые протесты населения вовсе не готовы вспыхнуть с новой силой. Ии поэтому мобилизация курдских вооруженных формирований и их вовлечение в войну, вероятно, больше не кажется перспективным направлением для Вашингтона", – отмечает Василий Семенов.

Многие другие аналитики, знакомые с регионом и с планами потенциального вторжения курдов в Иран из Ирака, высказывают схожие опасения. По их словам, никакие курдские силы в реальности не смогут свергнуть иранское правительство и существенно повлиять на то, кто может прийти к власти в Тегеране потом. ЦРУ США предоставило курдским отрядам в Ираке только стрелковое оружие, у них нет танков или какого-то иного тяжелого вооружения для начала вторжения – и потому реальной военной угрозы режиму аятолл и КСИР они не представляют, считают они.

Пока нет ясной позиции США, иранские курды действуют очень осторожно, отмечает в беседе с Радио Свобода Камран аль-Карадаги, бывший главный редактор "Радио Свободный Ирак":

"Они не хотят вторгаться на территории Иранского Курдистана, чтобы ввязаться в войну и потерпеть поражение, как это случилось с их единоплеменниками в Иракском Курдистане в 1991 году. Что касается иракских курдов, они, конечно, также совершенно не хотят вмешиваться в эти события, потому что и так уже подвергаются атакам дронов и ракет со стороны Ирана и со стороны проиранских вооруженных группировок в самом Ираке. Только если режим в Тегеране падет, тогда все изменится. В этом случае, полагаю, не только курды воспользуются ситуацией, но и другие меньшинства региона и Ирана. Это могут быть и белуджи в провинции Систан и Белуджистан, и иранские арабы из провинции Хузестан и родственные им кланы южного Ирака", – говорит аль-Карадаги.

Помимо прочего, вряд ли вторжение вооруженных отрядов курдского этнического меньшинства из-за границы, или восстание курдов в самом Иране может рассчитывать на хоть какую-то поддержку большинства персоязычного населения этого 90-миллионного государства. Это заметно, в том числе, и по тому, насколько в последние дни обострились отношения между военно-политическими группировками курдов и Резой Пехлеви, живущим в изгнании сыном последнего шаха Ирана, который стремится выглядеть лидером и координирующей фигурой всей иранской оппозиции и всех сил, противостоявших официальному Тегерану.

Давно живущий в США шахзаде Реза Пехлеви полагает, однако, что курды в число этих сил никак не входят. Пехлеви твердо выступает за сохранение территориальной целостности Ирана и сильное централизованное государство, в то время как все курдские партии настаивают, как минимум, на федерализме, если не полной автономии, и праве курдов на самоопределение. Недавно созданный "Альянс политических сил Восточного Курдистана" он назвал "опасной группой сепаратистов", подчеркнув, что территориальная целостность Ирана является его "красной линией".

В ответ "Альянс политических сил Восточного Курдистана" напомнил Резе Пехлеви, что во время любых протестов в Иране многие десятилетия именно иранские курды подвергаются наиболее жестким репрессиям – и что самыми кровавыми способами их культура, права и идентичность подавлялись во времена правления его отца, шахиншаха Мохаммеда Резы Пехлеви. Иранские курды также подчеркнули, что очень опасаются того, что всякая реставрация монархии в Иране, или установление устойчивой централизованной власти в любой другой форме вернет в стране политику маргинализации этнических меньшинств.

Также в этой связи курдские партии и организации вспоминают историю Махсы Амини – иранской девушки курдского происхождения, чей арест в Тегеране в сентябре 2022 года за противодействие обязательному ношению хиджаба и последующая смерть под стражей в полиции вызвали волну протестов в иранском обществе и по всему миру. Смерть Амини положила начало глобальному движению "Женщина, жизнь, свобода".

Одновременно несколько дней назад центральное правительство Ирака в Багдаде, имеющее тесные связи с Тегераном, обратилось к властям Иракского Курдистана с ультимативным требованием не допускать пересечения границы иранскими курдскими боевиками, о чем сообщили два высокопоставленных иракских чиновника. По их словам, региональные власти Иракского Курдистана, похоже, пока выполняют этот приказ. Заместитель премьер-министра Иракского Курдистана Кубад Талабани заявил 11 марта, что на последнем совещании правительства региона было решено, что Иракский Курдистан "не является участником текущего регионального конфликта и занимает нейтральную позицию".