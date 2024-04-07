Поставщик бронежилетов для армии арестован за мошенничество

Суд в Москве арестовал генерального директора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Компании Есипова поставляли российской армии бронежилеты и другие средства защиты для войны в Украине.

Как сообщает "Коммерсантъ", Есипов заключил с министерством обороны контракт на поставку 20 тысяч бронежилетов. По версии следствия, Минобороны заплатило за них завышенную цену, а качество изделий не соответствовало условиям договора. Российское военное ведомство понесло ущерб в размере около двух миллиардов рублей.

Есипов в суде не признал вину. По его словам, все поставленные товары соответствовали требуемому качеству. Он сказал, что за него могут поручиться высокопоставленные военные, если ему разрешат позвонить им. Также Есипов заявил, что для него не важна прибыль, и что его фирма поставляла часть своей продукции министерству обороны бесплатно, ради защиты интересов страны. По мнению Есипова и его адвокатов, его оговорили бывшие сотрудники фирмы, обиженные за увольнение.

Помимо Есипова, арестованы два менеджера фирмы. Их фамилии не называются.