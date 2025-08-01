Поставщиков Минобороны обвинили в хищении почти 2,5 млрд рублей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищении у Минобороны почти двух с половиной миллиардов рублей и отмывании средств, связанных с поставкой бронежилетов без необходимой защиты. Об этом пишет "Коммерсант".

По версии следствия, в ноябре 2022 года замминистра обороны Алексей Криворучкозаключил контракт с компанией "Пикет" на поставку 30 тысяч бронежилетов. Не сумев найти поставщиков такого объема, руководство компании решило наладить собственное производство, закупив тканевые чехлы и бронепанели.

Следователи утверждают, что при изготовлении бронежилетов фирма отказалась от использования кевларовых модулей, необходимых для защиты от осколков. Вместо этого руководители "Пикета" приобрели документы, подтверждающие фиктивное изготовление изделий и комплектующих другой компанией на сумму более миллиарда рублей, говорится в материалах дела.

В показаниях, приобщенных к уголовному делу, говорится, что сотрудники "Пикета" заработали, используя самые дешевые материалы, не менее 200% прибыли, отправив на фронт бронежилеты, которые не защищают.

Военные, как утверждается, были введены в заблуждение и подписали акты приемки, но на испытаниях в АО "ЦНИИточмаш" к продукции возникли серьезные претензии. В результате большая часть бронежилетов не была передана в войска.

По делу проходят гендиректор и учредитель "Пикета" Андрей Есипов, его заместители по финансам Виктория Антонова и по безопасности Михаил Кальченко. Все они признали вину, их дела будут рассмотрены в особом порядке.

Расследование в отношении других участников схемы продолжается — их подозревают в даче взяток военным за прием продукции, не отвечающей условиям контракта.