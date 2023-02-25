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Пострадавший от пыток в иркутском СИЗО заключенный объявил голодовку

Бунт в ИК-15 в Ангарске (архивное фото)

Заключенный Руслан Лемов, признанный потерпевшим по одному из дел о массовых пытках заключенных в иркутском СИЗО-1, объявил сухую голодовку. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на правозащитника Петра Курьянова. Эти сведения также подтвердили члены Общественной наблюдательной комиссии.

За день до дачи показаний в суде Лемова перевели в камеру к обвиняемому в насилии над другими осужденными. Он опасается за свою жизнь и объявил в знак протеста сухую голодовку.

По словам Петра Курьянова, Лемова перевели в камеру к заключенному-прессовщику по кличке "Лютый", который сотрудничает с администрацией колонии. Он проходит обвиняемым по делу о групповом сексуальном насилии над заключенными.

"Такой незаконный перевод к разработчику, который его пытал, прямо накануне дачи Лемовым показаний в суде и на длинные выходные однозначно имеет целью оказать давление. Они добиваются, чтобы Лемов в суде давал иные показания и не говорил о причастности к пыткам оперативников СИЗО-1 Верещака, Федюнина и других. Лемов не раз на следствии давал показания, что к его пыткам причастен оперативник Верещак младший, сын бывшего начальника ИК-15 Ангарска, но следствие этого не хотело замечать", – заявил Курьянов.

  • В апреле 2021 года Руслан Лемов потребовал возбудить уголовное дело в отношении начальника регионального управления ФСИН Леонида Сагалакова. Он сообщил о том, что в ИК-15 в Ангарске Иркутской области, где он отбывал наказание, его подвергали пыткам.
  • Месяцем ранее областная прокуратура подтвердила правозащитникам факт сговора местных сотрудников ФСИН с так называемыми разработчиками или прессовщиками – заключенными, которые выполняли указания сотрудников в отношении других заключенных, добиваясь от них нужных показаний.
  • В апреле 2020 года в ИК-15 Ангарска произошел бунт. Более 200 заключенных нанесли себе увечья в знак протеста против пыток. Всего пострадали около 300 человек. Бунт сопровождал пожар, под завалами нашли тело погибшего заключенного. После бунта многих заключенных отправили в другие колонии и в СИЗО-1. Там, согласно их заявлениям, из них пытками "выбивали" признания в организации бунта.

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