Пострадавший от пыток в иркутском СИЗО заключенный объявил голодовку

Заключенный Руслан Лемов, признанный потерпевшим по одному из дел о массовых пытках заключенных в иркутском СИЗО-1, объявил сухую голодовку. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на правозащитника Петра Курьянова. Эти сведения также подтвердили члены Общественной наблюдательной комиссии.

За день до дачи показаний в суде Лемова перевели в камеру к обвиняемому в насилии над другими осужденными. Он опасается за свою жизнь и объявил в знак протеста сухую голодовку.



По словам Петра Курьянова, Лемова перевели в камеру к заключенному-прессовщику по кличке "Лютый", который сотрудничает с администрацией колонии. Он проходит обвиняемым по делу о групповом сексуальном насилии над заключенными.

"Такой незаконный перевод к разработчику, который его пытал, прямо накануне дачи Лемовым показаний в суде и на длинные выходные однозначно имеет целью оказать давление. Они добиваются, чтобы Лемов в суде давал иные показания и не говорил о причастности к пыткам оперативников СИЗО-1 Верещака, Федюнина и других. Лемов не раз на следствии давал показания, что к его пыткам причастен оперативник Верещак младший, сын бывшего начальника ИК-15 Ангарска, но следствие этого не хотело замечать", – заявил Курьянов.