Посудомойщицу обвинили в вербовке кадетов в легион "Свобода России"

Второй Западный окружной военный суд в Москве назначил 53-летней Александре Житенко 19 лет лишения свободы и штраф в размере 800 тысяч рублей по обвинению в вербовке учащихся кадетского корпуса в легион "Свобода России" – подразделение, которое воюет на стороне украинской армии и признано террористическим в России. Об этом сообщают SOTAvision и "Медиазона".

Житенко вменили статьи об участии в террористической организации, содействии терроризму, покушении на вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и организации обучения террористической деятельности.

Бывшая учительница английского языка работала посудомойщицей в Кадетском корпусе Следственного комитета России. Сама она рассказывала, что хочет выучиться на повара и получить повышение в этом учебном заведении. По версии следствия, в апреле 2023 года она якобы "добровольно вступила" в легион "Свобода России" и начала вербовать туда учащихся корпуса.

Житенко рассказала, что с целью наладить отношения с кадетами она придумала трёхуровневую игру, которая предусматривала присваивание баллов за дежурства в столовой и творческие и учебные задания (решение вариантов ЕГЭ, написание текстов песен и сценариев фильмов). В ней разное время участвовали до 15 кадетов, заработанные баллы конвертировались в рубли, которые выплачивала Житенко. Ключевым свидетелем обвинения в уголовном деле стал обратившийся в ФСБ кадет Михаил Серых, которого, как утверждает следствие, сотрудница кадетского корпуса склоняла к вступлению в легион.

Житенко рассказала, что Серых сам говорил, что собирается вступить в воюющее на стороне ВСУ подразделение, а она, беспокоясь за его жизнь и безопасность, решила сымитировать поддержку, чтобы он "успокоился". Женщина, по её словам, придумала игру, после которой он отказался от идеи вступать в легион "Свобода России". Житенко настаивает, что никогда не обсуждала со студентом реальное вступление в легион "Свобода России", а разговоры с ним были "обычным обывательским трёпом".