Потерпевшие отказались от показаний по делу журналистки Пономаренко

Сотрудники ФСИН отказались от части показаний по делу журналистки Марии Пономаренко, которую обвиняют в нападении на них. Об этом сообщает RusNews из Шипуновского районного суда.
Потерпевшие заявили, что считают инцидент незначительным. Один из них, отвечая на вопрос самой Пономаренко, уточнил, что не стал бы подавать заявление на неё, если бы "данные обстоятельства зависели от него".
- В феврале 2023 года журналистку и мать двоих детей Марию Пономаренко признали виновной по статье о так называемых фейках о российской армии по мотивам политической ненависти из-за поста в телеграм-канале о гибели людей в драмтеатре в Мариуполе. Суд приговорил её к 6 годам колонии. Она отбывает срок в Алтайском крае.
- Пономаренко неоднократно отправляли в штрафной изолятор. Всего она провела там больше месяца, хотя максимальный срок нахождения в ШИЗО для женщин составляет 5 дней. Также Мария Пономаренко сообщала, что в колонии антисанитарные условия, её постоянно обыскивают и отбирают средства личной гигиены.
- В начале ноября в ИК заявили, что Пономаренко напала на двух сотрудников колонии, которые силой повели ее на дисциплинарную комиссию. Против неё возбудили второе уголовное дело о нанесении неопасного для здоровья вреда. Максимальное наказание по этой статье – до пяти лет лишения свободы.
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