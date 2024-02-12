Потерпевшие отказались от показаний по делу журналистки Пономаренко

Сотрудники ФСИН отказались от части показаний по делу журналистки Марии Пономаренко, которую обвиняют в нападении на них. Об этом сообщает RusNews из Шипуновского районного суда.

Потерпевшие заявили, что считают инцидент незначительным. Один из них, отвечая на вопрос самой Пономаренко, уточнил, что не стал бы подавать заявление на неё, если бы "данные обстоятельства зависели от него".