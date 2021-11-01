Кризисный аргумент. Почему Владимир Путин пускает газ в Европу

Чем отличается "Локдаун 2.0" от первого карантина и какую цель преследуют игры Владимира Путина на трубе "Газпрома". Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

29 октября Росстат опубликовал месячный обзор социально-экономического положения в России. И, если верить статистическому ведомству, реальные располагаемые доходы россиян – то есть то, что остается на жизнь после всех обязательных платежей – росли в третьем квартале этого года небывалыми темпами. За июль-сентябрь прибавка составила более 8 процентов к аналогичному периоду прошлого года. Скептики напомнят, что и инфляция (даже официальная) в стране приближается все к тем же 8 процентам.

Полная видеоверсия программы:

Но тут все честно. Реальные располагаемые доходы считаются с поправкой на инфляцию. Официальную, понятное дело. Еще одно откровение от Росстата. Доходы в июле-сентябре не просто росли, но росли небывалыми за 10 с лишним лет темпами. В последний раз такой необычный для страны феномен наблюдался аж в первом квартале 2010 года. С 2014 года россияне вообще привыкли к тому, что доходы только падают. А тут такая радость. Казалось бы, вот оно, светлое будущее, о котором столько лет говорили партия и правительство. И лично Владимир Владимирович Путин.

Поручил Владимир Владимирович бедность побороть – и сразу результат

Но лично у меня как-то особенно радоваться не получается. Причем сразу по нескольким причинам. Во-первых, результат вполне ожидаемый. Массовые единоразовые выплаты перед выборами – пенсионерам, военным и прочим силовикам, семьям с детьми школьного возраста – Росстат добросовестно посчитал. Не мог не посчитать. И теперь рост реальных располагаемых доходов (тоже ожидаемо) на каждом перекрестке будет преподноситься как невероятное достижение. А то и прорыв в нелегком деле борьбы с бедностью. Вот ведь как: поручил Владимир Владимирович бедность побороть – и сразу результат.

Во-вторых, разгон инфляции начался с небольшой задержкой после массовых выплат. И рост цен бьет по семейному бюджету тем сильнее, чем большую часть дохода семья тратит на регулярное потребление. В результате получается парадоксальная ситуация. Вроде денег дали, доходы (пусть единоразово), но выросли. А сводить концы с концами становится все труднее. А тут еще и ЦБ ставки повышает. Так что кредит теперь не по карману.

Поддерживать привычный уровень потребления становится все труднее, откладывать просто нечего

О том, что так и получится, я говорил. Реальные располагаемые доходы в третьем квартале выросли, вслед за ними взлетели цены, а вот регулярные доходы у большинства не изменились. Полученные от государства единовременные выплаты давным-давно потрачены. И об этом свидетельствует все та же официальная статистика. Доля доходов, потраченных за первые три квартала этого года достигла 83 с лишним процентов. И это тоже практически рекорд. Зато на сбережения россияне направляли в 4 раза меньше, чем в прошлом году – 1,5% вместо 6 с лишним.

В принципе, это правильно. Чем выше инфляция, тем меньше смысла в сбережениях. Однако совсем уж без заначки на "черный день" жить тоже страшновато. Всякое может случиться. Но отказ от сбережений для многих носит вынужденных характер. Поддерживать привычный уровень потребления становится все труднее, откладывать просто нечего.

Путина, кстати, обесценивающиеся деньги тоже беспокоят. Хотя не исключено, что все последние аттракционы неслыханной щедрости - результат осознания российскими властями, что копить (даже уже не бумажки, а так, записи на электронных счетах), бессмысленно.

В минувшие выходные состоялся двухдневный саммит "Большой двадцатки", где Владимир Владимирович в очередной раз пытался воззвать к совести лидеров развитых стран. Пора, дескать, поумерить аппетиты и начать сокращать бюджетные расходы. И вообще, печатать деньги нехорошо, особенно доллары:

"Избыточное стимулирование обернулось и общей нестабильностью, ростом цен на финансовые активы и товары"

"Для примера, в России в 2020 году на фоне масштабных мер поддержки населения, малого, среднего бизнеса, а также системы здравоохранения дефицит бюджета увеличился до 4 процентов ВВП. Что позволило нам, в том числе, добиться восстановления рынка труда. А в текущем году мы нормализовали свою макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным. Мы не только добились этого, но и ужесточили денежно-кредитную политику. В целом по странам "двадцатки" ситуация несколько иная. Если в 2017-2019 годах дефицит бюджета в среднем составлял 3,8 процента, то в 2020 году на фоне пандемии он вырос уже до 11,2, а в этом году хоть и снизился, но всё-таки остаётся на достаточно высоком уровне – 8,7 процента. Хотел бы отметить, 40 процентов дефицита бюджетов всех стран "двадцатки" за 2020–2021 годы придётся на Соединённые Штаты. Говорю об этом потому, что мы все прекрасно понимаем: от положения этой экономики зависит вся мировая.

Избыточное стимулирование обернулось и общей нестабильностью, ростом цен на финансовые активы и товары на отдельных рынках – энергии, продовольствия и так далее. Повторю, базовая причина этих явлений – серьёзные бюджетные дефициты в развитых экономиках, это первопричина. Их сохранение создаёт риск высокой глобальной инфляции в среднесрочной перспективе, из-за чего не только растут риски снижения деловой активности, но и закрепляется и усугубляется неравенство, о котором тоже говорили. Поэтому важно не допустить раскручивания стагфляционной спирали, а вести дело к нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики", – заявил Путин.

Думаю, к пожеланиям Путина едва ли кто-то прислушается. По крайней мере, глава Европейского Центрального банка Кристин Лагард на прошлой неделе прямо заявила, что о сворачивании стимулов и ужесточении денежно-кредитной политики говорить рано. А инфляция носит временный характер. И со временем все как-нибудь само устроится. И Кристин Лагард можно понять. Как тут остановить печатный станок, если цены на газ такие, как сейчас. А мерзнуть зимой тоже не хочется. Но к газу я еще вернусь чуть позже.

Газ дорожает потому, что напечатано слишком много денег, а денег печатается много потому, что газ слишком дорогой

Я привел фрагмент выступления Путина на саммите "Большой двадцатки" еще с одной целью. Он говорит о необходимости предотвратить "раскручивание стагфляционной спирали". В одной из прошлых программ я уже говорил о стагфляции. Но меня несколько раз просили еще раз объяснить, что это такое. Так что пользуюсь случаем. Когда цены, например, на газ начинают расти, а страны, которые могут себе это позволить, печатают деньги, чтобы не замерзнуть зимой, остановить рост цен очень сложно. Газ дорожает потому, что напечатано слишком много денег, а денег печатается много потому, что газ слишком дорогой. И в какой-то момент становится уже неважно, что вся эта ерунда началась с упорного нежелания одной газовой монополии поставлять свое топливо через территорию не слишком приятной для этой монополии страны.

Просто получается замкнутый круг. Точнее спираль. Самая обычная инфляционная спираль. А вот когда из-за высоких цен на энергоносители начинают закрываться китайские производители промышленных металлов, вслед за ними останавливают конвейеры крупнейшие автоконцерны, сокращается производство и рабочие места, но из-за возникшего дефицита цены продолжают расти, – это уже стагфляция. Если говорит серьезно, с инфляцией бороться гораздо проще. Она, как правило, начинает разгоняться во время экономического роста. И тут надо просто сокращать предложение денег. Повышать ставки, сокращать госрасходы. Экономический рост замедлится, но и цены будут под контролем. А вот стагфляция – это рост цен при сокращающейся экономике. Тут любое неверное движение и недалеко до социальных, а то и политических последствий.

Вот от этой-то напасти Путин по-отечески и предостерегает лидеров развитых стран. Да и сам не сидит сложа руки, а в меру сил спасает Европу и остальной мир от энергетического кризиса, в который неразумные европейцы сами же себя и загнали.

Цены на газ на европейском спотовом рынке в середине прошлой недели впервые с сентября опустились ниже 1000 долларов за 1000 кубометров. И произошло это после следующего диалога между Владимиром Путиным и главой Газпрома Алексеем Миллером:

В.Путин: Насколько мне известно, у "Газпрома" в Европе тоже есть принадлежащие компании подземные хранилища газа.

А.Миллер: Да, Владимир Владимирович, у нас есть подземные хранилища в Европе, в том числе в Австрии и Германии.

В.Путин: В каком состоянии находится закачка в эти ПХГ?

А.Миллер: В настоящее время объём нашего газа в этих подземных хранилищах незначительный, буквально очень-очень маленький, чуть меньше 190 тысяч кубометров газа.

В.Путин: Алексей Борисович, хорошо, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 8-му или 8 ноября, начать плавную и плановую работу по повышению объёма газа в ваших ПХГ в Европе – в Австрии и Германии. Это, как мы с вами понимаем, даст возможность надёжно, стабильно, ритмично выполнять ваши контрактные обязательства, снабжать европейских партнёров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст благоприятную ситуацию, более, во всяком случае, благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом, – сказал президент на встрече с главной "Газпрома" Алексеем Миллером.

Правильно. За пару дней до саммита "Большой двадцатки" было совсем не лишним в очередной раз выступить в роли спасителя Европы. А заодно напомнить европейцам, от кого они целиком и полностью зависят, по крайней мере, в том, что касается поставок энергоносителей.

Добытый газ куда-то девать надо – вот заполняют под завязку хранилища на территории России

Есть, правда, одна деталь в этом диалоге, которая заставляет взглянуть на ситуацию несколько иначе. Миллер говорит, что в европейских хранилищах Газпрома "совсем немного" российского газа – чуть менее 190 тысяч кубометров. Это не то, что мало. Это совсем ничего – статистическая погрешность. Для сравнения, в российские хранилища "Газпром" к 8 ноября собирается закачать более 72 с половиной миллиардов кубометров. Эта цифра тоже прозвучала на совещании, где Путин поручил Миллеру "спасти Европу".

190 тысяч и 72 миллиарда. Что, кстати, рекорд, причем вполне объяснимый. Добытый газ куда-то девать надо – вот заполняют под завязку хранилища на территории России. Не в Европу же поставки наращивать до окончательного и положительного решения вопроса с сертификацией и выходом на плановую мощность второй очереди "Северного потока". Между тем, паника на европейском газовом рынке возникла именно из-за того, что в подземных газовых хранилищах – в том числе и газпромовских – к началу зимнего отопительного сезона оказалось слишком мало топлива.

И пока лучше не становится. Так, например, 30 октября немецкий оператор сначала сообщил о полной остановке прокачки газа по трубопроводу Ямал-Европа (он проходит через территорию Белоруссии и Польши). А потом трубопровод и вовсе заработал в реверсном режиме. Газ потек из Германии обратно со скоростью 150 тысяч кубометров в час. Вот, кстати, еще один ориентир для оценки того, много ли газа в европейских хранилищах Газпрома. Сопоставимо с тем, что по далеко не самой мощной трубе прокачивается в час. Подчеркну. Произошло это уже после поручения Путина начать "плавно" заполнять немецкие и австрийские газовые хранилища. Так что "игра на трубе" пока продолжается.

Все эти игры преследуют несколько целей. Во-первых, Путину действительно чисто по-человечески хотелось выступить на саммите "Большой двадцатки" в роли спасителя Европы, который зла не помнит и готов в трудную минуту протянуть руку помощи коварному партнеру. Во-вторых, во вторую ветку Северного потока вложены миллиарды долларов. И чтобы трубу окупить, надо, чтобы она заработала в полную силу и безо всяких ограничений. Наконец, в-третьих, нужен серьезный аргумент на переговорах по европейскому трансграничному углеродному налогу. И газовый вентиль выглядит великолепным аргументом.

При этом совсем уж дестабилизировать ситуацию в Европе Путину тоже не с руки. Все-таки главный торговый партнер России. Да и набранные политические очки можно растерять в один момент. И из “спасителя” превратиться в "злого гения". Так что все идет по сценарию голливудского боевика. Как бы близки к отчаянию ни оказались зрители и участники, рано или поздно наступает хэппи-энд.

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