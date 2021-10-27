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Лицом к событию

Цены – вверх: плата за путинское государство?

Андрей Нечаев, глава партии "Гражданская инициатива"

Что будет с инфляцией и с вкладами после повышения ключевой ставки ЦБ. Будет ли Центробанк для замедления инфляции ЦБ жертвовать экономическим ростом? В чем главная причина нового взлета цен в России? Рост цен - плата за вездесущее путинское государство силовиков? Дееспособно ли правительство Михаила Мишустина?

Гость программы «Лицом к событию» профессор, доктор экономических наук Андрей Нечаев, бывший министр экономики РФ, глава партии "Гражданская инициатива".

Эфир в 19:05

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