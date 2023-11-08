Прокурор запросил художнице Саше Скочиленко 8 лет колонии

Гособвинение запросило 8 лет колонии художнице Саше Скочиленко по обвинению в распространении фейков про российскую армию. Об этом сообщает "Ротонда" из зала суда в Санкт-Петербурге.

Прокурор Александр Гладышев потребовал такой срок за антивоенную акцию Скочиленко. В марте 2022 года она наклеила на ценники в супермаркете "Перекрёсток" на Васильевском острове в центре города схожие по дизайну стикеры с антивоенными надписями.

Скочиленко задержали – с апреля прошлого года она находится в СИЗО. У художницы диагностировано несколько заболеваний, в том числе порок сердца, непереносимость глютена, биполярное расстройство и ПТСР. Несмотря на это, судья восемь раз зачитывала "справку из СИЗО", что Скочиленко "этапом следовать может".

На одном из последних заседаний судья Оксана Демяшева отказала Скочиленко в перерывах, чтобы та могла поесть и сходить в туалет, а также не стала откладывать заседание, несмотря на то, что у Скочиленко разряжался кардиомонитор. Заседание продлилось несколько часов.

Обвинение выстроено на лингвистической экспертизе, согласно которой в надписях на стикерах содержатся "признаки политической ненависти и вражды", а сама информация на них – фейк, так как она не подтверждена заявлениями российских властей. Независимый эксперт Светлана Друговейко-Должанская, которую привлекли адвокаты Скочиленко, раскритиковала экспертизу обвинения и заявила, что в стикерах художницы не было заведомо ложной информации. После этого её уволили из СПбГУ за "аморальный поступок".

Скочиленко признаёт, что расклеивала стикеры, но заявляет, что информация на них не является ложной, поэтому виновной себя она не считает.

В знак протеста против полномасштабного вторжения России в Украину аналогичные акции с ценниками провели ещё в нескольких российских городах – всем обвиняемым, за исключением одного, назначили административные штрафы. На смоленского предпринимателя Владимира Завьялова тоже завели уголовное дело по статье о фейках. Полгода он провёл под домашним арестом, а за несколько дней до приговора смог сбежать из России. Прокурор требовал отправить его в колонию на шесть лет.