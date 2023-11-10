Повредивший Balticconnector якорь, вероятно, принадлежит судну КНР

Якорь, который 8 октября повредил эстонско-финский газопровод Balticconnector, по техническим параметрам соответствует якорю китайского судна "Нью-нью полар бир".

По сообщению полиции Финляндии, активное обследование места происшествия уже завешено, но техническое расследование продолжается. В рамках технического расследования специалисты установили, что поднятый на поверхность якорь имеет тот же тип краски, что и повреждённая газовая труба.

Расследование проводят Эстония и Финляндия. Они связались с китайскими властями и подготовили международный запрос для получения информации и сотрудничества по делу.

Газопровод Balticconnector соединяет эстонские и финские газовые сети, позволяя Финляндии использовать газохранилище в Латвии. Об аварии на подводной линии стало известно 8 октября. Финский оператор ветки Gasgrid предупредил тогда, что из трубы под водой утекает газ.

Следователи также сообщали, что в момент повреждения кабеля в районе газопровода помимо "Нью-нью полар бир" находился российский атомный контейнеровоз "Севморпуть". Его причастность к повреждению газопровода не подтвердилась.

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