Пожар на нефтяных терминалах на побережье Кубани, есть погибшие

Губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев вечером 21 января заявил о пожаре на территории портовых терминалов. По его словам, пожар возник в результате удара ВСУ: загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами на территории портовых терминалов в прибрежном поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края, недалеко от Тамани.

Как пишут российские телеграм-каналы, три сотрудника предприятия погибли и еще не менее 11 получили ранения.

Независимо подтвердить эту информацию не представляется возможным. Вооруженные силы Украины не сообщали об ударах по портовой инфраструктуре Краснодарского края.

