Позор пособничества. Александр Рыклин – о стратегии выборов

На дворе предвыборная страда. Ту часть населения, которая продолжает твердо верить в необходимость участия в мероприятиях, до сих пор именуемыми тут выборами, уже охватило нервное возбуждение. Апологеты "стратегии участия" в свою очередь разделились на два лагеря. Одни вовсю агитируют за навальновское "умное голосование", другие его резко критикуют. Обе эти группы яростно атакуют приверженцев бойкота, тех, кто в принципе считает для себя неприемлемым в создавшихся условиях идти на участки и опускать в урны бюллетени.

В минувший понедельник все необходимые документы в Окружную избирательную комиссию сдала Марина Литвинович, известная общественная деятельница, бывший член московской общественной наблюдательной комиссии. Литвинович баллотируется в Госдуму от партии "Яблоко" по 198 столичному округу (район метро "Сокол"). Выдвижение от "Яблока" имеет важное техническое преимущество (не надо собирать подписи), но и создает определенную этическую проблему. После того, как несколько месяцев назад настоящий, а не номинальный лидер этой демократической партии Григорий Явлинский опубликовал обличительную статью в адрес уже находившегося в тот момент за решёткой Алексея Навального, некоторые эксперты высказались в том смысле, что теперь многие независимые политики откажутся от идеи выдвигаться от "Яблока" именно по этическим соображениям. Тем более что партия Явлинского поддержала. Но публично распрощался с "Яблоком" только бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Уже тогда ваш покорный слуга высказал аккуратное предположение, что большинство кандидатов это обстоятельство хладнокровно проигнорируют. Так и получилось. Столичная прогрессивная общественность в этом вопросе полностью поддержала своих протеже: никто им не пеняет, никто их не стыдит, никто не указывает на недопустимость выдвигаться от партии, столь очевидно морально деградировавшей. В публичном пространстве этой темы больше нет, не смотря на то что за прошедшие месяцы Явлинский выступил ещё с рядом поразительных заявлений. Например, призвал сторонников Навального не голосовать на предстоящих выборах ни за саму партию "Яблоко", ни за её сторонних выдвиженцев.

Аргументы в пользу участия даже в таких кривых выборах из кампании в кампанию одни и те же

Но не всем так повезло, как Марине Литвинович. Например, прекрасную женщину и ответственного популярного политика Елену Русакову (баллотируется по московскому Академическому округу) партия "Яблоко" выдвигать отказалась. Теперь ей приходится собирать подписи, и дело, судя по всему, продвигается трудно, несмотря на активную поддержку со стороны журналистов и коллег по оппозиционному политическому пулу.

На фоне всеобщего энтузиазма голоса тех, кто ставит под сомнение целесообразность участия в путинских выборах, практически не слышны. Любые реплики по этому поводу немедленно натыкаются на возмущенные окрики и обвинения в принадлежности к "диванной партии". Аргументы в пользу участия даже в таких кривых выборах из года в год, из кампании в кампанию одни и те же. Впрочем, о том, что мы, дескать, собираемся менять власть на участках, а не на улицах, в последние годы говорят только самые закостенелые "яблочники".

Остальным уже как-то совестно произносить вслух подобную безответственную ерунду. Теперь все больше говорят про то, что "даже один приличный депутат в Думе – великая победа оппозиции" и что "в ходе соревновательного процесса политик приобретает необходимые навыки ведения кампании". Притом что все прекрасно понимают: нынче избирательный формат зачищен властью до такого зеркального блеска, что у стороннего кандидатского тела нет ни единого шанса просочиться в Госдуму без дозволения политического начальства. Способов вырезать соискателя депутатского мандата из бюллетеня, а вернее, не допустить появления в нем его имени – вагон и маленькая тележка.

Ещё в пору своего сановного могущества видный путинский царедворец Владислав Сурков сформулировал важный тезис: нам, мол, надо добиться такой ситуации, при которой никакие фальсификации в день голосования вообще не понадобятся. Теперь в России этот идеал фактически достигнут. "Отстрел" кандидатур на самом взлёте происходит разными способами. Можно забраковать подписи (выборы в Мосгордуму 2019 года), можно посадить в тюрьму (Андрей Пивоваров), можно обвинить в пособничестве экстремистской организации (Илья Яшин). Сбитых летчиков увозят санитарные машины, а оставшиеся продолжают полёт. И никто из них не снимается в знак протеста. Считается, что для достижения вожделенной цели – заполучить мандат – можно пренебречь разными моральными принципами.

Прогрессивная электоральная общественность придерживается таких же взглядов и не требует от своих кандидатов жестких кардинальных решений. Сомневающихся топчут ногами, освистывают и заплёвывают. При этом объяснить целесообразность наличия в Думе нескольких оппозиционных кандидатов никто даже не пытается. Всем же понятно, что никакого политического смысла идти в путинский парламент, разумеется, нет. Тогда зачем же полной ложкой хлебать этот позор пособничества?

Очевидно, что, войдя в путинский парламент, который не является никаким законодательным органом, а просто штампует решения режима, развернувшего в стране уже практически массовые репрессии, вы автоматически становитесь пособником этой власти, даже если голосуете против любых её инициатив. Путинский режим практикует политические убийства, ведёт агрессивную политику в отношении соседних стран, выхолостил Конституцию, без устали строит безумное запретительное законодательство.

Но проблема в том, что за все 20 лет путинского правления отечественная оппозиция не научилась жить вне политической повестки, которая формулируется Кремлём, а навык создания собственной повестки так и не был выработан. И несмотря на то, что всем уже давно ясно, что участие в официальных выборах – очевидная профанация политической активности, как только наступает предвыборное время, в избиркомы начинает тянуться демократический люд. И из цикла в цикл эти походы сопровождаются одними и теми же строевыми песнями: "На этот раз мы точно победим, и все голоса они украсть не смогут, потому что наши лучшие в мире наблюдатели пресекут любые попытки фальсификаций". Кроме того, даже такие ущербные выборы без шансов на победу – какая-никакая движуха, бюджеты, нагуливание политического веса. Надо ли объяснять, почему эта ситуация полностью устраивает Кремль?..

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Александр Рыклин – московский журналист



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