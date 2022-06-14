Правитель омский. Москва совершила управленческий переворот в "ЛДНР"

В захваченном пророссийскими силами Донецке очередные знаковые перемены. Теперь вопросы "ЛНР" и "ДНР" находятся в компетенции заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко. Дмитрий Козак, который до войны был сторонником переговорного урегулирования, ушёл в прошлое. Люди, теперь направленные в Донецк и Луганск, доселе здесь невиданные – молодые, из разных регионов России, никак до этого не связанные с Донбассом.

"Глава "ДНР" Денис Пушилин в ходе визита Сергея Кириенко на оккупированные территории Украины вдруг издал указ об отставке "председателя правительства" Александра Ананченко и представил своему "народному совету" нового "премьера" – Виталия Хоценко.

Появление Хоценко в Донецке знаменует новый тренд в освоении оккупированных Россией территорий Украины – теперь там предлагают должности молодым и перспективным чиновникам. Хоценко – выпускник МГУ и Сингапурского института маркетинга, окончил четвертый поток так называемой школы губернаторов и в 2018–2019 был финалистом конкурса "Лидеры России". Управленец с хорошим английским делал карьеру в Ямало-Ненецком автономном округе и в Ставропольском крае, а до недавнего времени возглавлял департамент в Министерстве торговли и промышленности РФ. Он – типичный продукт кадрового отбора от Сергея Кириенко, который как раз программу "Лидеры России" и курировал.

Судя по новым назначениям, если у чиновника уровня заместителя губернатора нет планов эмигрировать из России из-за войны, то пост в признанных только Москвой республиках Донбасса – вполне нормальный карьерный рост. "ДНР" и "ЛНР" из очевидной "черной дыры", неудачного эксперимента 2014 года, превращаются в своеобразный авангард России: место, где отрабатываются практики работы с населением и подсанкционной экономикой для всей страны.

До 24 февраля для российского управленца работать в "ДНР" не было престижным, было даже опасным – часть министров сразу попадали в санкционные списки. Хотя людей с зарубежными счетами и недвижимостью среди местных донбасских коллаборантов было немного, но для приезжих из России риск оказаться под санкциями мог быть угрозой. Тот же "председатель правительства "ДНР" Александр Ананченко прославился особым отношением к своему присутствию в Донбассе: весь первый год на посту "премьера" его портрет отсутствовал даже на официальных сайтах "ДНР", а фотографам на публичных мероприятиях предписывалось всегда стоять спиной к крайне непубличному назначенцу Москвы.

Его лицо начали немного "светить" через год работы. Скорее как наказание: к осени 2019 года экономические неудачи пары Ананченко – Пашков (последний, заместитель Ананченко в "правительстве "ДНР" – бывший вице-губернатор Иркутской области) стали очевидны, их уже можно было ругать и осторожно критиковать. Под давлением местных жителей "премьер" начал появляться с короткими речами на сборищах партии власти – Общественного движения "Донецкая республика" (ОДДР). Это была чужая для "правительства" территория, зона влияния Дениса Пушилина. Тогда в ОДДР с особым удовольствием стали публиковать на сайте и в газете снимок секретного "премьера".

На Александре Ананченко еще была и своеобразная печать, что-то сродни местного знака качества. Он начинал карьеру милиционером в городе Селидово Донецкой области и в середине девяностых отбыл в Кемеровскую область, где работал на своего земляка из Селидово Михаила Живило в ЗАО "МИКОМ". Эту компанию следствие пыталось связать с неудавшимся покушением на бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в 2000 году. Из-за громкого уголовного дела Живило бежал из России, а Ананченко ушел к другому выходцу из Селидово, соратнику Виктора Януковича, донецкому предпринимателю Эдуарду Прутнику. Одним словом, Ананченко был отчасти местным со связями в Украине и России, да еще и замешанный в серьезном криминале – для 2018 года отличный глава "правительства "ДНР".

Ананченко и Пашков контролировали всю крупную промышленность неподконтрольных Украине территорий сразу и Донецкой, и Луганской областей. Пашков – в роли генерального директора ЗАО "Внешторгсервис" и первого заместителя правительства "ДНР". Ананченко – как советник Пашкова в ВТС и председатель правительства "ДНР". Они следили как за "государственными предприятиями", в том числе за железной дорогой, так и за отжатыми под зарегистрированное в Южной Осетии ЗАО ВТС шахтами, коксохимическими и металлургическими заводами, в том числе самым модернизированным в Украине на 2013 год Алчевским металлургическим комбинатом.

Владимир Пашков закончил свою ротацию в Донецке в октябре прошлого года и спокойно отбыл в Москву, Ананченко никто толком в Донецке не видел после декабря 2021 года – "ДНР" полгода спокойно жила без главы правительства и первого вице-премьера.

Местные жители все это время занимались подковёрной борьбой за "вкусную" должность Пашкова – на нее претендовал близкий к Пушилину бывший глава администрации Донецка Игорь Мартынов и своеобразный символ донецкой коррупции – "министр налогов и сборов" Евгений Лавренов. На пост "председателя правительства" никто из местных не претендовал – на эту должность человека все равно бы прислала Москва. Тем более что до убийства Александра Захарченко в августе 2018 года в Донецке не существовало поста "премьера" как такового, потом позицию "председателя правительства" ввели, но традиция вполне могла и прерваться – тут уж как кураторы решат.

Главная традиция самопровозглашенных республик Донбасса: всё там временно, любой министр в любой момент может "слететь" как в Москву в почетную отставку с заработанными деньгами, так и в местное СИЗО на "раскулачивание".

Александр Ананченко официально назначен на менее статусную, но очень перспективную в Донецке должность: он возглавляет государственное предприятие (ГП) "Донецкие технологии". Это ГП объединяет национализированные продовольственные рынки, кладбища, похоронные бюро и гостиницы. Главная "донецкая технология" – держать потоки любых наличных под контролем: копать могилы в "республике" может исключительно государство, а на рынках у торговцев заново отобраны приватизированные в довоенные времена контейнеры и торговые павильоны. Продавцы по второму кругу платят за аренду своих старых железных ящиков с товаром. Директором "государственного" Калининского рынка Донецка работает бывший начальник донецкого СИЗО.

К нынешним изменениям местное чиновничество уже было подготовлено. В конце марта в Донецке со своего поста был снят (но не сел в СИЗО) "министр налогов и сборов" Евгений Лавренов. На его место пришел человек в полковничьих погонах – Алексей Рудаков. Погоны полковника у местных министров – знак большой личной скромности и желания "не высовываться" – министр МВД Алексей Дикий в свое время себе присвоил звание генерал-полковника.

Генералы сейчас невольно и подвели итог целому этапу жизни оккупированных территорий Донбасса. Мало кто заметил, что Денис Пушилин лично и публично выразил соболезнования семье погибшего в бою российского генерал-лейтенанта Романа Кутузова, командующего 1-м армейским корпусом "ДНР", упомянув его позывной "Туман".

Можно сказать, ушла эпоха – абсолютно все российские генералы, которые командовали в Донецке вооруженными силами "ДНР", все эти годы носили один и тот же позывной: "Туман". Публичную известность получили два донецких "Тумана": убитый в Сирии в 2017 году генерал-лейтенант Валерий Асапов и вот теперь генерал-лейтенант Роман Кутузов.

Кто пришел в Донецк и Луганск

Развеялся туман и в управлении "ЛДНР". В Донецк десантировали группу из четырёх типично кириенковских управленцев. Кураторы местных "министерств" чаще живут в Москве и приезжают в Донбасс время от времени в командировки. При этом самые ценные направления, например силовые структуры, назначенные кураторы контролируют на месте. Обычно это первый заместитель "министра", и он – гражданин России.

Спуск десанта россиян, не имеющих никаких понятий о Донбассе и местных связей, озадачил многих

8 июня появилось торжественное распоряжение председателя правительства "ДНР" Александра Ананченко (последнее перед отставкой) – первым заместителем "министра молодежи, спорта и туризма "ДНР" был назначен некто Илья Бубнов. Официальные СМИ непризнанных республик сообщают, что Бубнов в 2015 году "окончил Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина. С 2016 по 2021 возглавлял омское региональное отделение "Молодой гвардии". С 2019-го также был заместителем руководителя, начальником отдела агитационно-пропагандистской работы Омского регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия", курировал добровольческое молодежное общественное движение "Волонтерская рота "Боевое братство".

Агитация, пропаганда и работа с детьми – статьи расходов в самопровозглашенных республиках сродни военным, они финансируются всегда. Важность этого направления подчеркнута назначением молодого управленца из Омска.

На бывшую должность Владимира Пашкова, первым заместителем главы правительства "ДНР", назначен Евгений Александрович Солнцев.

Евгений Солнцев получил образование как инженер-строитель в 2002 году в Воронеже и двигался по карьерной лестнице в РЖД – работал на черноморском побережье Юга России и в Иркутске, на БАМе. В мае 2014 года строитель по профессии вдруг получил наградное оружие – офицерский кортик от генерального прокурора РФ. И дальше пошел карьерный рост вплоть до должности помощника министра строительства и ЖКХ Российской Федерации.

В Донецк также спустили еще одного "первого заместителя" – "главу администрации "ДНР". Контролировать кадровую политику и окружение Дениса Пушилина станет бывший заместитель губернатора Ульяновской области, а до того вице-губернатор Липецкой области РФ Александр Костомаров.

Никому из донецких назначенцев Сергея Кириенко нет 40 лет. В Донецке аккуратно шутят о скорых временах, когда начнут присылать выпускников московских детских садов. Денис Пушилин обмолвился, что до выходных будет известен полный состав нового "правительства", чего не случилось. Хотя переполох в местных властных кабинетах царит нешуточный: спуск десанта россиян, не имеющих никаких понятий о Донбассе и местных связей, озадачил многих.

"Мы вообще никого не ждем и ни по какому поводу не волнуемся, – говорит источник корреспондента Радио Свобода в "министерстве здравоохранения "ДНР". – Ну, пообещал Пушилин в пятницу предоставить список правительства, но не сказал ведь в какую? А наш министр, как и большинство здешних, к тому же всё равно уже пару лет как в звании исполняющего обязанности. Куратор министерства в Москве не сменится, преемственность в любом случае будет".

С некоторым опозданием донецкие процессы всегда переносятся в бедный, гораздо менее густонаселенный и компактный Луганск. Там не сняли "премьера", но нового "первого заместителя" главы правительства "ЛНР" из Москвы тоже прислали – бывшего вице-губернатора Курганской области Владислава Кузнецова. Кузнецов тоже является выпускником Программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, так называемой "школы губернаторов" Сергея Кириенко. Владислав Кузнецов в Кургане работал как типичный назначенец всего два года, сам же он родом из Москвы. Карьеру делал в ОАО "Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания", где одно время даже работал заместителем главы представительства компании "СИБУР-Европа" в Швейцарии. Молодой управленец с хорошим образованием и опытом работы за границей получил должность в "Луганской народной республике".

Что будут делать в первую очередь молодые назначенцы из России? Говорят, что займутся переписью оставшегося на месте населения – переписчицы обещают всем референдум о присоединении к России уже в сентябре. В Донецке многие больше верят тому, что в результате "переписи" оставшихся мужчин скоро мобилизуют на войну.