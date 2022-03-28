Самопровозглашённые республики Донбасса в глубоком шоке – психологическом, экономическом, военном.

"Я не понимаю, о чем там говорит Пасечник и наше начальство, о каком таком референдуме о присоединении к России? – говорит РС источник из числа чиновников небольшого города Харцызска на неподконтрольной Киеву части Донецкой области. – Все выборы всегда проводят в школах, а они сейчас заполняются беженцами. У нас небольшой город. Две привезенные из Мариуполя группы беженцев в 200 и 250 человек – для нас уже существенно. Директора школ спешно заняты сейчас переоборудованием туалетов, душевых, где-то ведь надо людям помыться... Столовые должны их чем-то кормить? Какой такой референдум? Районная больница переполнена ранеными из-под Горловки, россиянами, местными из-под Мариуполя. Есть этаж под охраной – с ранеными украинскими солдатами. Всё практически как в 2014 году".

В воскресенье 27 марта глава "ЛНР" Леонид Пасечник сообщил о скором референдуме о присоединении к РФ на подконтрольных самопровозглашенным республикам территориях. Подобные инициативы всегда диктуются из Москвы и всегда синхронны для "ДНР" и "ЛНР". На фоне ракетных обстрелов всей Украины и ожесточенных боевых действий на юге, севере и востоке страны "референдумы" в "ЛДНР" вряд ли можно назвать новым обострением или новой серьезной угрозой.

Москва тем самым обозначила новые цели "спецоперации" – присоединение Донецкой и Луганской областей Украины. Эти цели могут быть пересмотрены, как и предыдущие, по мере накопления политических и военных неудач.

"С беженцами неразбериха, все пытаются помогать людям, которые остались без ничего. Их, разумеется, таскают на проверки в полицию. Часть из них не хочет регистрироваться, надеются на выезд какими-то путями в Украину. Я знаю три семьи, которые бежали в Крым или через Крым – сейчас до конца ничего понять невозможно. Наш город пуст, мужики по-прежнему прячутся от мобилизации, вторая волна не видна – мои знакомые в возрасте около 55 лет пока не в армии", – продолжает собеседник РС из Харцызска.

Вывоз десятков тысяч беженцев из практически уничтоженных Волновахи и Мариуполя и размещение их в школах многих городов вызвал экономические и гуманитарные последствия – в "ДНР" предпринимателей снова обязали временно принимать украинскую гривну. Других денег у вывезенных людей нет. "Это ужас какой-то – пристойного курса гривны ни у нас, ни в Ростове получить невозможно, ее меняют далеко не везде и по плохому курсу, а товары надо закупать по-прежнему в Ростове-на-Дону на оптовых базах за рубли", – жалуется РС хозяин торговой точки в Макеевке.

В Донецке, Макеевке, Горловке сейчас идет вторая волна мобилизации – теперь в армию можно брать людей до 65 лет. Призывают в том числе медсестер и врачей-женщин. В Донецке резонанс получила история с повесткой из военкомата, которую вручили матери троих детей, квалифицированному эндокринологу, которых в городе очень немного. На прием к этому специалисту в Институте неотложной и восстановительной хирургии имени В. К. Гусака нужно записываться за неделю. В Донецке – после восьми лет деградации и отъезда специалистов – каждый из оставшихся докторов на особом счету. Телефоны толковых врачей передают как драгоценную валюту. И тут повестка.

Экономическая деятельность на контролируемых Россией территориях Донбасса никого из московских кураторов не интересует

"У нас на работе не обсуждают войну, вопрос не в страхе перед МГБ – мобилизация перекрывает все проблемы, она самая серьезная – не застрахован никто", – рассказывает РС сотрудник аппарата "правительства "ДНР". Ситуация совершенно нетрадиционна – нет никаких градаций и особой брони для заслуженных или квалифицированных специалистов. Под мобилизацию попадают люди из прокуратуры, отделов агитации и пропаганды, металлурги и шахтеры. Нормальная экономическая деятельность на контролируемых Россией территориях Донбасса на данный момент никого из московских кураторов не интересует. Главная задача – за счет подкреплений из рядов обычных граждан самопровозглашенных республик обеспечить как второстепенные, так и наиболее кровавые направления боевых действий.

В микрорайонах и рабочих поселках Макеевки и Донецка формируются сети взаимопомощи, которые вычисляют патрули военных и переодетых в штатское агентов МГБ – мужчин прячут. Попавших под мобилизацию ищут. "Мой брат исчез 10 дней назад на улице, у нас нет о нем никакой информации, кроме звонка на 20 секунд вчера, когда он успел сказать, что жив и где-то в Украине под Николаевом! Я не понимаю, что делать и через кого?" – рассказывает Татьяна. До 24 февраля она работала в одной из миссий международных организаций в Донецке. Сейчас связи Татьяны не работают – ни ОБСЕ, ни ООН, ни Международный Красный Крест больше не пользуются в Донецке даже минимальным влиянием и правом получать какую-либо информацию. Вся выстроенная в Донбассе с 2014 года система посредников и международных наблюдателей больше не действует.

Что говорить об обычных гражданах, которые не пользовались особыми привилегиями и до 24 февраля 2022 года? "Мы в поселке выстроили как-то свою жизнь – мужики пересели на велосипеды, ездят по делам вечерами с фонариками. Ямы страшные, все в Макеевке запущено донельзя, – рассказывает Андрей из Макеевки. – Все сейчас следят за тиктоком: там наши всплывают один за другим, наши пленные теперь везде, от Сум до Николаева. Один из нашего района, все его тут знали, где-то по дороге на Херсон кается теперь на камеру. У нас у друзей парень вроде как в Академии МВД числится, типа учится. Их сводный отряд стоит у памятника сталевару на въезде в Мариуполь. Рассказывают, что автобус с этим "детским спецназом" наехал на мину, двоим оторвало ноги, их пытались вывезти в Донецк на вертолете, но парни умерли по пути. И теперь каждый день – то кто-то раненый, то убитый на курсе. Звонит, а его толком за грохотом и не слышно! Такая вот учеба".

Ситуация с доступом к интернету в самопровозглашенных республиках сильно отличается от российской – пока работают и инстаграмм, и YouТube, и пользоваться VPN люди за восемь лет войны научились. Все слышали, что мобилизованные из "ДНР" экипированы в стальные каски 1971 года выпуска, слабые бронежилеты, плохо снабжаются продовольствием. Мобилизованных используют на блокпостах вокруг Мариуполя, в карательной полиции в Запорожской области. В Сумской и Николаевской областях такие неквалифицированные отряды часто бросают в атаки или на охрану важных перекрестков дорог, где они попадают под удар украинских сил.

Получая такую информацию, население отчаянно сопротивляется мобилизации. "У нас в школе есть три преподавателя с проукраинскими взглядами. Остальные разъехались давно или на пенсию ушли. Вот эти остальные были до последнего монолитной массой, а теперь у каждой то мужа, то сына забрали. Самые активные смогли спрятать своих сыновей от мобилизации в частном секторе, все об этом знают и молчат. Думаю, до первого убитого в коллективе, – рассказывает на условиях анонимности учительница одной из школ Куйбышевского района Донецка. – На прошлой неделе собирали добровольцев изображать жителей села Гранитное, которые будут под камеры радоваться "освобождению". У нас записались только два человека – ездили на этот митинг 18 марта, он еще и с годовщиной Крыма был вроде связан".

На прошлой неделе собирали добровольцев изображать жителей села Гранитное, которые будут под камеры радоваться "освобождению"

О сборе по 50 человек от каждого района Донецка на митинг в село Гранитное 18 марта Радио Свобода рассказал и второй источник в одном из районных исполкомов. Сборы на похороны "героев" или митинги – обыденная ситуация в Донецке, но сейчас эта практика используется для работы на оккупируемых территориях. Местные пропагандисты из общественного движения "Донецкая республика" (ОДДР) гордятся, что могут перед кураторами из Москвы обеспечить контраст с Мелитополем, Каховкой и Херсоном, где проходят проукраинские митинги. В Мариуполе, где украинский гарнизон уже больше недели сражается в окружении, ОДДР открыла представительство партии "Единая Россия". Рядом на трассе происходит эвакуация людей из захваченных российской армией микрорайонов: проходящим предлагают зарядить телефоны от генераторов и получить агитационные материалы с гуманитарной помощью.

Первоначальные плановые цифры мобилизации, которые доводили до местных чиновников в Донецке, были на уровне 55 тысяч человек. Сколько набрано сейчас – неизвестно. Но мужчины стараются не выходить на улицу даже за водой, прячутся в подъездах, чтобы перехватить у жен баклаги – воды в городах "ДНР" по-прежнему нет.

В пригородах Донецка третью неделю подряд идут бои – местную "кадровую" пехоту бросают в лобовые атаки на Марьинку и Авдеевку. "Грады" и артиллерию слышат все, а вот похороны погибших во всех районах проходят максимально тихо.

В Донецке пусто не только ночью, но теперь и днем. Редкие мужчины носят с собой пачки документов, которые могут подтвердить отсрочку от мобилизации. В домах все очень нервные – "специальная операция" явно пошла совсем не так, как обещал телевизор. Информацию о разрушении Мариуполя все получают из первых рук и ждут любых вестей от мобилизованных отцов и мужей, у которых, как все знают, в первую очередь при мобилизации забирают телефоны.