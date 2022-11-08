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Правительство Казахстана предложило поправки в закон о гражданстве

Алихан Смаилов

Правительство Казахстана подготовило проект закона, по которому незнание казахского языка, истории и основ национального законодательства станет дополнительным основанием для отказа в получении или восстановлении гражданства страны.

Об этом сообщается во вторник со ссылкой на премьера Алихана Смаилова. Речь идёт о поправках к закону "О гражданстве республики Казахстан".

Тема обсуждается на фоне наплыва в страну, как и в ряд других бывших советских республик, граждан России, многие из которых сменили место жительства после объявленной российскими властями в конце сентября частичной мобилизации на войну в Украине.

Недавно казахстанское руководство приводило сведения, что после 21 сентября, когда в России объявили мобилизацию, около 200 тысяч иностранцев обратились в Казахстане за индивидуальными идентификационными номерами. Они позволяют устроиться на работу и открыть счета в местных банках.

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