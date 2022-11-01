Сотрудникам российского офиса социальной сети TikTok предложили переехать в Ереван, Астану и Бишкек после объявления мобилизации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в компании.

Журналисты обнаружили, что руководитель отдела глобальных бизнес-решений в Восточной Европе TikTok Анастасия Панина на своей странице в LinkedIn объявила об открытии нового офиса компании в Казахстане. Она же его и возглавит.

TikTok предложил сотрудникам переехать в одну из трёх стран СНГ, однако все расходы на релокацию, в том числе и на жилье, работники компании должны оплатить самостоятельно. Кроме того, чтобы воспользоваться возможностью работать из другой страны, нужно вернуться в Россию и подписать дополнительное соглашение к трудовому договору.

По словам источников РБК, сотрудники TikTok выражали обеспокоенность тем, что у них нет отсрочки, а компания не сможет обеспечить им бронь. На это им отвечали, что российский офис TikTok "обязан взаимодействовать с военкоматами и передавать им всю информацию".

Собеседники издания заявили, что в российском офисе TikTok до начала полномасштабного военного вторжения России в Украину в феврале этого года работало от 200 до 300 сотрудников. При этом уже тогда какая-то часть из них находилась за пределами страны. Сейчас, по словам источника РБК, "каждый третий сотрудник находится в других странах". Он обосновал своё заявление сообщениями коллег в рабочих чатах.

Официальный представитель TikTok в России на запрос РБК не ответил.