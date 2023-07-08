Правительство Нидерландов уходит в отставку из-за вопроса об иммигрантах

Правительство Нидерландов распалось после того, как не смогло достичь соглашения по ограничению иммиграции. Премьер-министр страны Марк Рютте подаёт в отставку.

Консервативная партия Рютте "Народная партия за свободу и демократию" стремилась ужесточить условия для предоставления убежища в стране. За более жёсткие меры выступала и партия христианских демократов. Две другие участницы правящей коалиции – "Демократы 66" и "Христианский союз" – с ужесточением иммиграционной политики не соглашались.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что разногласия стали непреодолимыми", – сказал Рютте, заявив, что немедленно подаст королю прошение об отставке всего кабинета министров.

Ситуация окончательно зашла в тупик на этой неделе, когда Рютте предложил ограничить въезд детей тех, кто бежал в Нидерланды от войны. Согласно инициативе премьер-министра, семьи могли бы воссоединиться только через два года. "Демократы 66" и "Христианский союз" наотрез отказались поддержать эту идею.

Нынешняя коалиция пока останется в качестве временного правительства и не сможет принимать решения о новой политике. Парламентские выборы ориентировочно пройдут в ноябре 2023 года. Ожидается, что Рютте, премьер-министр Нидерландов с 2010 года, снова возглавит свою партию на выборах.