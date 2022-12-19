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Премьер Нидерландов извинился за рабовладельческое прошлое страны

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в понедельник, 19 декабря, выступил в Гааге с речью, в которой от лица страны принёс извинения за её рабовладельческое прошлое. Он признал, что с XVII по ХХ век Нидерланды играли важную роль в поддержке работорговли, расизма и колонизации многих народов, и что влияние этого периода негативно отражается на жизни бывших колоний по сей день. Рютте подчеркнул, что рабовладение и работорговля должны расцениваться как преступления против человечности.

Премьер-министр заявил, что несколько веков подряд Нидерланды практиковали рабовладение, поощряли его и наживались на нём. Он добавил: "Сейчас уже ни один живой человек не несёт личной ответственности за рабство - но Нидерланды как государство продолжают быть в ответе за безграничное страдание рабов и их потомков."

Нидерланды стали первым европейским государством, которое официально принесло бывшим колониям извинения за рабство. Страна намерена выделить 200 млн евро на создание фонда, который будет распространять информацию о рабстве и колониальной политике. 6 декабря король Нидерландов Виллем-Александр заказал проведение независимого исторического расследования о роли голландской королевской семьи в колонизаторстве и связанных с ним нарушениях прав человека.

Гражданские группы потомков рабов в бывших колониях заявили, что извинения должны исходить не от премьер-министра, а от короля Нидерландов, и что принести их следовало бы в Суринаме в июле следующего года - в 160-ю годовщину отмены рабства там. Рютте, однако, ответил, что слишком затруднительно выбрать такие время и место, которые устроили бы всех пострадавших.

  • С XVII и по середину ХХ века Голландия была одной из крупных колониальных держав. Её колониями были земли в Африке, Южной Америке, Индии и Индокитае, в том числе Шри-Ланка, Суринам, Гвинея, часть Индонезии, остров Маврикий и многие другие. Кроме того, флот голландской Вест-Индской компании перевёз около 600 тыс. рабов из Африки на американский континент для работы на плантациях. Формально рабство на заморских территориях Голландии было отменено в 1863 году. В нидерландские школьные учебники упоминание рабовладельческого прошлого страны вошло только в 2006 году.

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