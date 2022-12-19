Правительство РФ потратит до $50 млрд на развитие индустрии видеоигр

Правительство России планирует потратить до 50 миллиардов долларов к 2030 году на развитие отрасли видеоигр. Власти намерены создать подконтрольного им разработчика и издателя игр, увеличить количество студий в 14 раз и запустить рейтинговое агентство. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Газета ознакомилась с материалами к совещанию по мерам поддержки российской видеоигровой индустрии. Оно прошло 15 декабря в аппарате заместителя главы Минцифры.

По данным издания, правительство приступило к обсуждению нового федерального проекта "Игровая индустрия будущего". К 2030 году власти планируют выпустить 25 игр ААА-уровня с бюджетом от 6,5 миллиардов рублей каждая, а также 40 игр АА-уровня стоимостью до 1,6 миллиарда рублей каждая. Они должны стать "инструментом мягкой силы" России за рубежом и составить конкуренцию популярным иностранным проектам. Игры будут разработаны для компьютеров и консолей.

Источник "Коммерсанта" сообщает, что правительство планирует создать "русский Electronic Arts", как аналог крупнейшего мирового издателя видеоигр. Он должен будет "поставить на поток выпуск высококлассных российских игр".

Власти рассчитывают, что к 2030 году российские предприятия выпустят две новые игровые консоли. Всего за восемь лет в России количество работников игровой индустрии должно увеличиться до 40 тысяч человек, а также появиться пять "геймдев-городов". Что значит этот термин, не уточняется. Источник издания утверждает, что понимания, откуда взять деньги на все эти проекты, пока нет.

По информации "Коммерсанта", существует несколько планов развития игровой индустрии. "Стабилизационный сценарий" предполагает, что на восстановление отрасли и попадание России в топ-20 стран-разработчиков видеоигр к 2030 году понадобится семь миллиардов долларов. Для "Амбициозного сценария" понадобится 20 миллиардов долларов. Он предусматривает некий "отраслевой прорыв". "Лидерский сценарий" потребует 50 миллиардов долларов. Согласно этому плану к 2030 году российская игровая индустрия будет конкурировать с мировыми лидерами.

Опрошенные изданием эксперты и представители отрасли заявили, что большая часть специалистов и студий разработки уехали из страны, а значит достичь намеченных правительством целей будет невозможно.

Ранее Министерство экономического развития России разработало законопроект, который ограничит выпуск и продажу компьютерных игр в стране. Согласно ему, в видеоиграх не должно быть информации, запрещённой российскими властями к распространению. Игры с таким контентом на рынок не допустят.