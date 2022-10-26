В правительстве разработан законопроект о цензуре видеоигр

Министерство экономического развития России разработало законопроект, который ограничит выпуск и продажу компьютерных игр в стране. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ и источники в правительстве.

Согласно законопроекту, в видеоиграх не должно быть информации, запрещённой российскими властями к распространению. Игры с таким контентом на рынок не допустят.

Также законопроектом предлагается ввести возрастную маркировку игр. При её присвоении разработчики должны будут опираться на мнение экспертных организаций, перечень и критерии которых определят Минцифры и Роскомнадзор.

В законопроекте говорится, что данные меры необходимы для "обеспечения безопасности контента компьютерных игр для здоровья граждан" и для "профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента".

Минэкономики уже направило документ на согласование в Роскомнадзор, Минздрав и Минцифры. Авторы рассчитывают, что он вступит в силу 1 марта 2024 года.

Собеседники "Ъ" на российском рынке видеоигр опасаются, что с принятием законопроекта власти смогут полностью блокировать игровые площадки, и считают, что законопроект должен обсуждаться с отраслью. Но крупнейшие международные сервисы после начала февральской войны сами ушли с российского рынка или значительно ограничили своё присутствие.