В Госдуму внесут законопроект, который позволяет по решению суда вводить внешнее управление в иностранных компаниях в случае прекращения их деятельности. Об этом сообщается в телеграм-канале "Единая Россия. Официально".

Это относится к компаниям, в которых более 25% принадлежат гражданам "недружественных государств". Утверждается, что собственник организации сможет отказаться от внешнего управления, если возобновит деятельность в России или продаст свою долю. "Если этого не происходит, суд на 3 месяца назначает временную администрацию, после – акции новой организации выставляются на торги, а старая ликвидируется. Покупатель новой организации обязуется сохранить не менее 2/3 трудового коллектива и не менее года продолжать деятельность старой организации", – говорится в сообщении.

"Единая Россия" утверждает, что это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места. В партии инициативу считают "первым шагом к национализации имущества иностранных организаций, покидающих российский рынок". Как уточнил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, инициировать процедуру смогут прокуроры, ФНС и местные исполнительные власти.