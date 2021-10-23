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Правительство сдвинуло сроки обязательной регистрации в мессенджерах по паспорту

Российское правительство отменило требование об обязательной идентификации пользователей интернет-мессенджеров и ввело правила, аналогичные отменённым, с марта 2022 года. Внимание на это обратил телеграм-канал "ЗаТелеком".

Документ требует от мессенджеров идентифицировать пользователей в стране по номеру телефона и проверять, есть ли информация о паспорте этого человека у операторов мобильной связи. Это позволит властями при необходимости мгновенно узнавать паспортные данные пользователей мессенджеров.

Распоряжение, полностью аналогичное новому, уже действовало в России с 2019 года. С 1 января 2018 года в стране действует закон, обязывающий идентифицировать пользователей мессенджеров. При этом ни распоряжение, ни закон фактически не исполнялись.

В новом постановлении не указано, каким образом государство планирует добиться исполнения этих требований на этот раз.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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