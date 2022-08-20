Правительству Черногории вынесли вотум недоверия после пакта с церковью

Парламент Черногории вынес вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Дританом Абазовичем. В начале августа Абазович подписал соглашение с Сербской православной церковью (СПЦ).

После дебатов за отставку правительства проголосовали 50 депутатов из 81. Оппозиционной Демократической партии социалистов, лидером которой является президент Мило Джуканович, удалось привлечь на свою сторону нескольких депутатов из правящей коалиции.

По мнению инициаторов отставки правительства, команда премьер-министра Абазовича обещала добиться прогресса в реформах для вступления Черногории в Евросоюз, но вместо этого сосредоточилась на отношениях с СПЦ, тем самым нагнетая напряжённость в обществе.

В ответ на решение парламента Абазович заявил, что вотум недоверия продвигали "преступные группировки", спонсирующие "некоторые политические партии", чтобы помешать антикоррупционной кампании его правительства.

Теперь президент Черногории назначит нового премьер-министра, кандидатуру которого должен будет утвердить парламент.

В начале августа Абазович подписал соглашение с патриархом СПЦ Порфирием. Документ среди прочего подтверждает право собственности церкви на недвижимость в Черногории. Абазович настаивал, что пакт поможет урегулировать разногласия между партиями, выступающими за Евросоюз, и теми, кто поддерживает более тесные связи с Сербией и Россией.

Правозащитные группы и проевропейские политические партии раскритиковали соглашение, заявив, что оно даёт СПЦ слишком много власти по сравнению с другими религиозными общинами.