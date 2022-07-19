Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Британский парламент не поддержал вотум недоверия правительству

Борис Джонсон

Палата общин британского парламента отказалась поддерживать вотум недоверия правительству Бориса Джонсона. Это позволит ему доработать на своём посту до определения кандидатуры следующего премьер-министра.

В начале июня члены Консервативной партии Великобритании выразили вотум доверия Джонсону. Это позволило ему сохранить пост. Поводом для голосования стала поступившая информация о том, что премьер в период с 2020 по 2021 год участвовал в вечеринках на Даунинг-стрит несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий из-за пандемии COVID-19.

В начале июля правительство Джонсона покинули около 50 человек. Премьер был вынужден подать в отставку. Он будет выполнять обязанности премьера и лидера консерваторов до партийных выборов в сентябре.

По итогам прошедшего 18 июля нового раунда голосования среди членов Консервативной партии в списке претендентов на пост премьер-министра остались четыре кандидата. Наибольшее число голосов набрал бывший глава Минфина Риши Сунак, на втором месте – замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, на третьем – глава МИДа Лиз Трасс.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG