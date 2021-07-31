Власти массово блокируют сайты, связанные с Навальным, а "Умное голосование" – все еще нет. Пойдет ли Кремль на масштабную войну с Google-корпорацией или ограничится только угрозами?

Зачем власть поднимает рейтинги КПРФ накануне выборов в Госдуму, преследуя популярных в народе левых политиков? Сумеет ли Зюганов отстоять право Грудинина бороться за место в российском парламенте?

Обыски, суды, уголовные дела и "карательная медицина" – будни российского оппозиционера и журналиста. Есть ли жизнь без репрессий? Что хотят от главного редактора издания Insider Романа Доброхотова силовики из ФСБ?

Ведущие телешоу "60 минут" на телеканале "Россия-1" Ольга Скабеева и Евгений Попов стали героями очередного расследования, которое опубликовали соратники Алексея Навального Мария Певчих и Георгий Албуров. Кандидат в депутаты ГД от партии "Единая Россия" Попов отстаивает свой право быть миллионером.

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политологом Марией Снеговой и с кандидатом в депутаты Госдумы от КПРФ, законодателем Саратовской областной думы Николаем Бондаренко.

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