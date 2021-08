Право на знание. Вера Васильева – о закрытии неугодных

Недавно произошла очередная зачистка независимых СМИ, на этот раз - связанных с экс-главой компании ЮКОС Михаилом Ходорковским. Это "МБХ медиа", "Открытые медиа", а также проект "Правозащита "Открытки", оказывавший юридическую помощь тем, кто подвергся преследованию государством за политическую и общественную деятельность. Что ж, теперь, по всей видимости, ещё меньше граждан смогут воспользоваться услугами квалифицированных адвокатов, и без того доступными в нашей стране далеко не всем. Впрочем, тот факт, что эти проекты связаны с "нежелательным", очевидно, для российской власти Ходорковским – непринципиально, на мой взгляд, поскольку это общая тенденция, а не частный случай. Речь идёт прежде всего об обществе, а не о преследуемых журналистах.

В этих закрытиях новости, к сожалению, уже нет. Подсчитать, сколько редакций, в которых были заняты высокопрофессиональные журналисты, на весьма сомнительных основаниях заблокированы Роскоманздором, признаны "иностранными агентами", "нежелательными организациями" или вовсе закрыты самими творческими коллективами из-за невозможных для дальнейшей работы условий, становится всё труднее. "Грани.ру", "Каспаров.ру", "Ежедневный журнал", Радио Свобода, The Insider, "Медуза", VTimes, центр "Досье"…

А началось все с НТВ. Не с теперешнего, конечно, а с "киселёвского", того, которое было действительно независимым. Я очень хорошо помню митинг в защиту НТВ, хотя с того дня прошло уже 20 лет, это было в 2001 году. Шел дождь, я ехала от метро до телецентра в Останкино на маршрутке, набитой пассажирами. И на всём (продолжительном, кстати) пути следования машина обгоняла москвичей – десятки, сотни, тысячи... К сожалению, общественная поддержка не уберегла тогда независимое телевидение от разгрома, но граждане, по крайней мере, попытались его защитить. А сейчас уже, увы, трудно даже представить себе, чтобы такое число неравнодушных очнулось от апатии.

У журналистов есть право говорить, писать, снимать, есть право на свободу слова, а у нас у всех есть право знать

Список уничтоженных СМИ "новой волны" можно продолжать и продолжать, поскольку он растёт словно снежный ком. Однако и новость, и вопрос – уже не в независимых журналистах и журналистике, точнее, не только и не столько в них. Вопрос в том, что нам – читателям, слушателям, зрителям, гражданам – уже давно пора перестать воспринимать то, что происходит в стране, как чужую проблему, никак не касающуюся нас. Конечно, то, что журналисты фактически получили запрет на профессию, – это очень серьезная проблема для них. Но прежде всего – это очень большая наша проблема. У журналистов есть право говорить, писать, снимать, есть право на свободу слова, а у нас у всех есть право знать. Читать, слушать, сравнивать разные источники информации, выбирать из множества СМИ те, нам по вкусу. И мы, аудитория этих изданий, должны демонстрировать государству и всем окружающим свою заинтересованность, свою потребность в них. Должен быть прессинг на государство со стороны гражданского общества, которому не всё равно. СМИ во всем их разнообразии, с разными мнениями нужны в первую очередь нам, а не работающим в них журналистам.

Это, разумеется, касается не только СМИ, но и других сфер свободной мысли; вспомню, например, недавний скандал с московским театром "Современник", репертуаром которого заинтересовался Следственный комитет. Репертуар театров должны определять актёрская труппа, аудитория, зрители, которые покупают билеты и приходят на спектакль. Или, напротив, не делают этого, выражая таким образом свое отношение к нему. А Следственному комитету пристало заниматься совсем другим…

Мы должны морально (а если есть необходимость и возможность, то и материально, как это было, например, c The New Times) поддерживать преследуемые СМИ, потребовать, чтобы государство прекратило на них гонения. Не столько потому, что они в этом нуждаются, а прежде всего потому, что это нужно каждому из нас. Каждому из нас нужно право осознанно выбирать и формировать себе репертуар, меню, список для чтения, источники информации - что угодно! - а не бездумно потреблять то, что навязывают начальники, пропаганда, государство. Это главное и это, конечно, предполагает и усилие, и ответственность, от которой людей отучали в советские времена. Но только так общество живёт и развивается.

Вера Васильева – журналист, ведущая проекта Радио Свобода "Свобода и Мемориал"



Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции