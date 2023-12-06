Украинский правозащитник и военнослужащий ВСУ Максим Буткевич, который попал в российский плен, был осуждён и пропал, находится в колонии города Красный Луч в Луганской области. Об этом его адвокат Леонид Соловьёв сообщил сообщил изданию "Граты".

Родственники Буткевича не знали о его местонахождении с августа, когда состоялось заседание апелляционного суда в Москве по его делу.

Адвокат рассказал изданию, что после трёх месяцев молчания получил ответ на свой запрос от Федеральной службы исполнения наказания России (ФСИН). В ответе ФСИН, которое цитирует "Громадськое радио" говорится, что Буткевич "отбывает меру уголовного наказания в ВК-2, которая находится в г. Вахрушево".

Этот населенный пункт носит украинское название Боково-Хрустальное и находится в административном подчинении городского совета города Красный Луч в занятой российскими войсками Луганской области Украины.

Буткевич, отправившийся в украинскую армию добровольцем вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину, попал в российский плен в июне 2022 года.

В марте этого года российский суд приговорил Буткевича к 13 годам колонии. Его обвинили в том, что он стрелял из гранатомёта по жилому дому в Северодонецке. Издание "Граты" сообщало , что Буткевич оказался в зоне боевых действий спустя 10 дней после вменяемого ему в вину обстрела, а до этого находился в Киеве.

Правозащитная организация Amnesty International считает обвинения сфабрикованными и связывает их с желанием отомстить Буткевичу за его правозащитную деятельность.