Правозащитник Сергей Давидис заочно приговорён к 6 годам колонии

Член совета правозащитного центра "Мемориал" Сергей Давидис заочно приговорён к 6 годам колонии общего режима по делу об оправдании терроризма, сообщила во вторник прокуратура Москвы.

Также суд лишил правозащитника права заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием сайтов сроком на 3 года.

Как отмечает "Медиазона", приговор вынес 2-й Западный окружной военный суд Москвы. Комментируя решение суда, Сергей Давидис отметил, что вынесенный приговор "даже не пытается выглядеть законным и обоснованным". "Он не соответствует даже карательным нормам карательного российского уголовного кодекса. Разумеется, абсурдное наказание назначено мне за выражение мнения, никоим образом не оправдывавшего терроризм, за правозащитную позицию", - сказал правозащитник.

Поводом для уголовного дела стал репост в фейсбуке Давидиса новости о суде над украинскими военнопленными из полка "Азов", который признан в России террористической организацией. Правозащитник сопроводил репост своим комментарием: "Украинцы, преследуемые за службу в "Азове", – политзаключённые". По версии следствия, Давидис, когда писал это, "испытывал враждебно-агрессивное отношение" к российским властям из-за войны в Украине.