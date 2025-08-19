Правозащитник Сергей Давидис заочно приговорён к 6 годам колонии

Член совета правозащитного центра "Мемориал" Сергей Давидис заочно приговорён к 6 годам колонии общего режима по делу об оправдании терроризма, сообщила во вторник прокуратура Москвы.
Также суд лишил правозащитника права заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием сайтов сроком на 3 года.
Как отмечает "Медиазона", приговор вынес 2-й Западный окружной военный суд Москвы. Комментируя решение суда, Сергей Давидис отметил, что вынесенный приговор "даже не пытается выглядеть законным и обоснованным". "Он не соответствует даже карательным нормам карательного российского уголовного кодекса. Разумеется, абсурдное наказание назначено мне за выражение мнения, никоим образом не оправдывавшего терроризм, за правозащитную позицию", - сказал правозащитник.
Поводом для уголовного дела стал репост в фейсбуке Давидиса новости о суде над украинскими военнопленными из полка "Азов", который признан в России террористической организацией. Правозащитник сопроводил репост своим комментарием: "Украинцы, преследуемые за службу в "Азове", – политзаключённые". По версии следствия, Давидис, когда писал это, "испытывал враждебно-агрессивное отношение" к российским властям из-за войны в Украине.
- О деле против правозащитника стало известно в январе 2025 года. Ранее на Сергея Давидиса составили протокол об участии в деятельности "нежелательной организации" и внесли его в реестр "террористов и экстремистов". Сам правозащитник сейчас живёт за границей. Из России он уехал сразу после начала полномасштабного вторжения в Украину.
- Правозащитный проект "Мемориал. Поддержка политзаключённых", который возглавляет Сергей Давидис, 24 января был включён Минюстом России в список так называемых иностранных агентов.