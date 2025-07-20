Правозащитники: число погибших на юге Сирии превысило 1000

Число погибших в столкновениях на юге Сирии с участием представителей общин друзов и бедуинов, а также правительственных войск и израильской армии, превысило тысячу. Таковы данные базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга прав человека. В последние дни, после достижения договорённостей о прекращении огня между Сирией и Израилем, насилие в регионе пошло на убыль.

По данным правозащитников, за последнюю неделю погибли более 600 друзов, в том числе около 300 мирных жителей, которые, как утверждается, были убиты в том числе представителями силовых структур. Погибли также более 300 военных и полицейских и более 20 арабов-бедуинов, включая трёх убитых друзами мирных жителей. 15 человек погибли при авиаударах Израиля.

В воскресенье представители бедуинских племён сообщили о выводе вооружённых отрядов из города Эс-Сувейда, который стал на минувшей неделе центром столкновений. Ранее о выводе войск из Эс-Сувейды объявили власти страны - после того, как этого потребовал Израиль, который обвинил Дамаск в преследованиях друзов и в том, что правительственные войска де-факто помогают их противникам, бедуинам. В Израиле живёт значительное число друзов, и власти страны заявляют, что готовы защищать представителей этой этноконфессиональной группы и за пределами Израиля, на сирийской территории.

Временный президент Сирии Ахмад аш-Шараа, не скрывающий симпатий к суннитам-бедуинам, тем не менее призвал их в субботу прекратить столкновения с друзами и вывести вооружённые отряды из Эс-Сувейды.



В начале недели в Эс-Сувейде вспыхнули ожесточённые столкновения между друзской общиной и вооружёнными формированиями бедуинов. На фоне этих событий Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию авиаударов по позициям сирийских правительственных сил в южной части Сирии и в Дамаске. Израиль обвинил сирийские войска в участии во внесудебных расправах и репрессиях против друзского населения Сирии, подчеркнув, что действия ЦАХАЛ были направлены на защиту этой общины.

Израиль призвал мировое сообщество предпринять шаги по обеспечению безопасности и прав меньшинств в Сирии и связать любые формы международного признания нынешнего сирийского руководства с выполнением этих обязательств. США не поддерживают удары ЦАХАЛ по Сирии и призывает к соблюдению режима прекращения огня. Специальный посланник США по Сирии Том Барак призвал все противоборствующие в Сирии стороны "сложить оружие и вместе с другими меньшинствами построить новую и единую сирийскую идентичность в мире и процветании с соседями".

Управление ООН по правам человека потребовало расследовать сообщения о массовых расправах, а Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев — обеспечить гуманитарный доступ в провинцию Эс-Сувейда. По данным ООН, в связи со столкновениями более 120 тысяч человек в Сирии были вынуждены покинуть свои дома.

После свержения режима Башара Асада и прихода к власти новых властей во главе с аш-Шараа в Сирии периодически происходят вспышки насилия на межэтнической и конфессиональной почве. Помимо арабов-суннитов, страну населяют алавиты, друзы, курды, арабы-христиане. Часть территории Сирии по-прежнему не контролируется центральными властями.