Основатель Gulagu.net обратился с открытым письмом о пытках к Путину

Основатель правозащитного проекта Владимир Осечкин Gulagu.net обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором призвал к расследованию пыток заключённых и ужесточить наказание за них. Правозащитники также предлагают освободить осуждённых, которых принуждали к самооговору и к которым применяли пытки.

В последние недели проект Gulagu.net опубликовал несколько видео пыток заключённых в российских колониях, СИЗО и других учреждениях ФСИН. Как утверждают правозащитники, в их распоряжении находится огромный видеоархив с записью пыток, и публикации продолжатся.

Осечкин в своём письме, в частности, призвал Путина обратиться к генпрокурору России Игорю Краснову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, чтобы они лично проверили более 200 обращений Gulagu.net за 2014-2021 годы по фактам убийств и пыток более 100 заключённых. Осечкин заявил о том, что необходимо расследовать факты "многомиллиардных хищений" в ФСБ и ФСИН, а также причастность сотрудников этих ведомств к неким афёрам и срывам ГосОборонЗаказа.

Правозащитники также предлагают Путину выпустить на федеральном канале фильм-расследование о "пыточном конвейере".

Осечкин также требует начать проверку и провести расследование в отношении сотрудников ФСБ и ФСИН, которые "злоупотребляли служебным положением, соучаствовали в фальсификации доказательств против правозащитников". Также предлагается уволить из администрации президента России, ФСБ, ФСИН, телеканалов НТВ, "Россия" и РЕН-ТВ всех причастных к информационным атакам и кампаниям по дискредитации Gulagu.net. От российских властей требуют отказаться от "незаконного заказного уголовного преследования" координаторов Gulagu.net и "Сибири правовой", а также информатора Сергея Савельева. Всего в письме содержится 21 предложение.

При этом автор письма задаётся вопросом, знает ли Путин о происходящем в системе ФСИН, и если да, не санкционировал ли он лично пытки заключённых.

"Масштабы пыток, коррупции, бесчеловечного обращения и убийств поражают воображение, и мир это увидит и будет это знать вне зависимости от воли причастных к этим массовым преступлениям", — заявляет Осечкин.

О пытках в саратовских колониях и областной туберкулезной больнице УФСИН стало известно в начале октября. Тогда правозащитный проект Gulagu.net сообщил, что получил от программиста Сергея Савельева, ранее сотрудничавшего со ФСИН, видеоархив ведомства с записями актов изнасилований и избиений заключённых. Часть архива была опубликована в СМИ и направлена в Европейский комитет по предотвращению пыток.

После публикации архива Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по фактам превышения должностных полномочий, а начальник саратовского УФСИН Алексей Федотов подал в отставку.

Однако позже ФСБ и МВД России объявили Сергея Савельева в розыск, заявив также о подготовке документов для его ареста и экстрадиции. Якобы программист разгласил данные, которые составляют служебную тайну. Сейчас Савельев находится во Франции, где рассматривается вопрос о предоставлении ему политического убежища.