В Саратовской области ещё 185 заключённых пожаловались на пытки

В Саратовской области 185 заключённых исправительной колонии №13 в городе Энгельс сообщили о применении к ним насилия. Их избили после визита в учреждение правозащитников. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой председателя региональной ОНК Дениса Соболева.

182 заключённых в письмах рассказали о применении насилия к ним непосредственно в колонии, ещё трое пожаловались на применения насилия в областной туберкулезной больнице УФСИН. Также поступили жалобы от десяти заключённых на условия содержания в ИК-13.

Ранее сообщалось о том, что 400 заключённых исправительной колонии №13 и областной тюремной туберкулезной больницы заявили о том, что прошли через пытки, избиения и вымогание денег. 20 октября на территории колонии произошла драка между осуждёнными. Следственный комитет сообщал, что восемь заключённых избили девять других "из мести за оказанное ими содействие администрации учреждения". При этом пострадали двое сотрудников колонии, которые якобы пытались остановить драку. Возбуждены три уголовных дела.

О пытках в саратовских колониях и областной туберкулезной больнице УФСИН стало известно в начале октября. Тогда правозащитный проект Gulagu.net сообщил, что получил от программиста Сергея Савельева, ранее сотрудничавшего со ФСИН, видеоархив ведомства с записями актов изнасилований и избиений заключённых. Часть архива была опубликована в СМИ и направлена в Европейский комитет по предотвращению пыток.

После публикации архива Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по фактам превышения должностных полномочий, а начальник саратовского УФСИН Алексей Федотов подал в отставку.

Однако позже ФСБ и МВД России объявили Сергея Савельева в розыск, заявив также о подготовке документов для его ареста и экстрадиции. Якобы программист разгласил данные, которые составляют служебную тайну. В данное время Савельев находится во Франции, где рассматривается вопрос о предоставлении ему политического убежища.