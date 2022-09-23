Правозащитники: на протестах в Иране убиты как минимум 36 человек

Центр по правам человека в Иране сообщил о как минимум 36 убитых в ходе масштабных протестов. Иранские власти говорят о 17 погибших, в том числе – пятерых сотрудников службы безопасности. Пострадали сотни человек.
Протесты в Иране начались после гибели 22-летней защитницы прав женщин Махсы Амини из курдского меньшинства, которую задержала и избила полиция нравов за распущенный хиджаб. Спустя неделю протесты охватили более тридцати иранских городов, включая столицу страны – Тегеран.
Тысячи иранцев продолжают протестовать против полицейского насилия и шире – против жестокой борьбы иранских властей с инакомыслием. С самого начала демонстраций женщины срывали с себя хиджабы и демонстративно крутили ими в воздухе, некоторые их публично сжигали, а также отрезали себе волосы в знак протеста. Через несколько дней демонстранты начали выкрикивать антиправительственные лозунги "Смерть диктатору!" и "Хаменеи будет свергнут!", направленные на лидера страны – аятоллу Али Хаменеи.
Международная правозащитная организация Amnesty International подтвердила, что для разгона преимущественно мирных протестов силы безопасности Ирана стреляют по толпе дробью и другими металлическими шариками, используют слезоточивый газ и водомёты, избивают протестующих дубинками. Организация призвала ООН начать расследование противозаконного поведения представителей иранских сил безопасности.
Также в социальных сетях распространяются видеоролики, на которых, как утверждается, протестующие бросают камни в представителей сил безопасности, поджигают полицейские участки и автомобили.
Иранские власти в ответ на протесты периодически отключают в стране интернет, но уже пообещали провести расследование гибели Амини. В протестах они обвинили иностранное вмешательство, не уточнив названия вмешивающихся стран, и оппозицию из-за рубежа: якобы те использовали смерть Амини для разжигания общественных беспорядков.
Подобную риторику используют лидеры многих авторитарных стран, граждане которых выходят на протесты, требуя соблюдения и расширения своих прав.
- Согласно правилам, принятым после иранской революции 1979 года, женщины обязаны скромно одеваться на публике, носить хиджаб и длинный свободный халат. За соблюдением правил следит полиция нравов, в которую входят как мужчины, так и женщины.
- Предыдущий президент Ирана Хасан Рухани обвинил полицию нравов в "чрезмерной агрессивности". В 2017 году глава полиции заявил, что женщин больше не будут арестовывать за нарушение дресс-кода.
- С августа 2021 года, с начала президентства Ибрахима Раиси, ситуация вновь ужесточилась. Управление ООН по правам человека сообщает, что полиция нравов оскорбляет молодых женщин, даёт им пощёчины, избивает дубинками и заталкивает в полицейские автомобили.
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