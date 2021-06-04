Приставы ищут имущество Навального, чтобы взыскать 29 млн рублей

Судебные приставы ищут имущество и деньги оппозиционера Алексея Навального, чтобы взыскать с него 29 миллионов рублей. Такую сумму политик должен выплатить бизнесмену Евгению Пригожину, которого СМИ называют "поваром Путина", по иску о распространении недостоверной информации. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова.

Глава ведомства заявил, что исполнительное производство в отношении Навального продолжается, несмотря на то, что политик находится в колонии. По словам Аристова, частичное взыскание уже произошло. Точную сумму он назвать не смог. Приставы должны исполнить решение суда в течение трёх лет. "В течение этого времени все, что будет появляться у Навального, конечно, будет взыскиваться." - заявил журналистам Аристов.

В октябре 2019 года комбинат "Московский школьник" выиграл у Фонда борьбы с коррупцией (внесён российскими властями в список "иностранных агентов") суд, согласно решению которого ФБК, Алексей Навальный и юрист фонда Любовь Соболь должны выплатить по 29 миллионов рублей каждый – всего почти 88 миллионов рублей. Иск был связан с расследованием ФБК, в котором комбинат "Московский школьник" обвинялся во вспышке дизентерии в московских детских садах и школах из-за поставок некачественной еды.

Позднее право требовать этот долг у "Московского школьника" выкупил бизнесмен Евгений Пригожин, с именем которого связывали эту компанию. Сам он связь с комбинатом всегда отрицал.