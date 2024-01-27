Гражданин Украины Александр Марченко, приговорённый в России к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже, подвергается в заключении постоянным издевательствам. Его на полгода перевели в помещение камерного типа — тюрьму особо строгих условий содержания внутри тюрьмы, обвинив в постоянных нарушениях режима. Об этом сообщает правозащитная организация "Первый отдел" со ссылкой на письма заключённого.

53-летний Марченко был задержан в 2018 году в контролируемом пророссийскими сепаратистами Донецке, куда приехал, чтобы попытаться вызволить украденный у него суперкар Lamborgini Diablo.

Его похитили местные спецслужбы, он был перевезён в Россию, где он был обвинён в шпионаже в пользу Украины. В 2020 году суд в Краснодаре приговорил его 10 годам колонии строгого режима. Согласно приговору, украинец пытался перевезти на родину детали для зенитного комплекса С-300.

Как сообщает "Первый отдел", над Марченко издеваются с момента задержания. В изоляторе в Донецке его пытали. В российском СИЗО ему не выдавали лекарства и не давали связаться с родственниками. Ему не предоставляли врача. В колонии в Бурятии Марченко постоянно подвергается наказаниям со стороны администрации, как утверждается, ничем не обоснованным.

За два года заключения Марченко провел 85 суток в ШИЗО, девять месяцев в бараке усиленного режима — помещении камерного типа (ПКТ), и шесть месяцев в едином помещении камерного типа — самых суровых условиях содержания в заключении. 10 января он вновь отправлен в ПКТ. Кроме того, он был оштрафован на 30 тысяч рублей по обвинению в дискредитации российской армии перед сокамерниками.

Издевательства над ним усилились после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, говорится в публикации "Первого отдела". Силовики заставляли его кричать "Слава России!" и называть аннексированный Крым российским в ответ на вопрос "Чей Крым?" Марченко не признаёт вины. Правозащитный "Мемориал" признал его политическим заключённым.