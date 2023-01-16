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В Бурятии суд оштрафовал заключённого за дискредитацию армии перед сокамерниками в штрафном изоляторе

Суд в Бурятии оштрафовал заключённого исправительной колонии №8 в Улан-Удэ за дискредитацию российской армии в разговоре с сокамерниками в штрафном изоляторе. Гражданин Украины Александр Марченко был оштрафован на 30 тысяч рублей. Об этом сообщает правозащитный проект "Первый отдел".

Марченко с 2021 года отбывает наказание по делу о шпионаже. Суд отправил его в колонию на 10 лет за покупку деталей к комплексу ПВО С-300, защита украинца настаивает на его невиновности. Он был арестован после того, как попытался вернуть себе угнанный в контролируемом пророссийскими сепаратистами Донецке автомобиль (эту историю подробно рассказывал проект Донбас.Реалии).

Правозащитный центр "Мемориал" признал украинца политическим заключённым. В колонии Марченко постоянно подвергается наказаниям со стороны администрации, защита настаивает, что они ничем не обоснованы. Осенью он был отправлен на полгода в штрафной изолятор.

Там он обсуждал войну в Украине с двумя сокамерниками. Разговор и стал поводом для возбуждения против него административного дела, отмечает "Первый отдел".

  • Статьи о дискредитации российской армии и распространении ложных новостей о них появилась в административном и уголовном кодексах после начала февральского вторжения в Украину. Дискредитацией российские суды признают любые упоминания войны, согласно официальной российской позиции, в Украине проходит "специальная операция".

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