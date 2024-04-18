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Правозащитнику Чернышеву требуют заменить условный реальный срок

Александр Чернышов в суде
Александр Чернышов в суде

Прокуратура требует заменить условный срок главы "Центра исторической памяти" (правопреемник "Мемориала") Александра Чернышова на реальный. Ранее его признали виновным в попытке контрабанды архивов организации в Европу и приговорили к трём годам условно. Об этом сообщает телеграм-канал "Общество Мемориал".

Сторона обвинения требует назначить Чернышеву три года колонии обшего режима. Аппеляция была подана 17 апреля.

По версии следствия, Чернышов и бывший глава отделения "Мемориала" в регионе Роберт Латыпов попытались вывезти в Германию архивные документы, которые представляют культурную и историческую ценность.

Чернышова сняли с рейса в Стамбул и задержали 5 мая 2023 года в московском аэропорту Шереметьево. Изначально ему назначили административный арест на 15 суток за хулиганство. Когда срок ареста истёк, его вновь задержали и этапировали в Пермь. 21 мая ему предъявили обвинение уже по уголовному делу и отправили в СИЗО. У сотрудников пермского "Мемориала" тогда прошли обыски.

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