Правозащитница Нина Литвинова покончила с собой из-за войны и репрессий

Правозащитница и диссидентка Нина Литвинова покончила с собой 12 мая в Москве, написав в предсмертной записке о своём "бессилии" перед лицом войны в Украине и невозможности помочь политзаключённым в России.

О самоубийстве Литвиновой, внучки советского наркома Максима Литвинова, участницы диссидентского движения, сообщили 13 мая российские официальные СМИ, в том числе РИА "Новости". Фрагмент предсмертной записки опубликовала двоюродная сестра правозащитницы, журналистка Мария Слоним, живущая в Великобритании.

"Записку никто, ни РИА, ни Газета.Ru, которая сообщила об этом, конечно публиковать не будут, там уж слишком выпукло показаны причины ее ухода, и мы решили показать реальные причины: Ее убил Путин!" - написала Слоним.

"Я всех вас люблю и думаю о вас. Но я должна уйти, мне жить невыносимо. С тех пор как Путин напал на Украину и убивает невинных людей, а у нас бесконечно сажает в тюрьмы тысячи людей, которые мучаются и погибают там за то, что они как и я против войны и против убийств. Я ничем не могу им помочь. Женя Беркович, Светлана Петрийчук, Карина Цуркан и тысячи других за решёткой страдают и умирают. Я пыталась им помочь, но мои силы кончились и я день и ночь мучаюсь от бессилия. Мне стыдно, но я сдалась. Пожалуйста, простите меня", - цитирует она записку Нины Литвиновой.

Ранее о смерти правозащитницы сообщил "Мемориал". Нина Литвинова более сорока лет проработала в Институте океанологии РАН. С 1960-х годов она помогала политзаключённым, одним из которых стал её брат Павел Литвинов, участник демонстрации против вторжения в Чехословакию на Красной площади в августе 1968 года. "Она читала и распространяла самиздат, перепечатывала «Хронику текущих событий», ходила на суды, ездила навещать в ссылку брата и других диссидентов, возила письма, книги и передачи", - говорится в сообщении.

Политзаключённым она помогала и в последние годы, в частности ездила в Петрозаводск на процессы историка Юрия Дмитриева, приходила на заседания по делам сопредседателя "Мемориала" Олега Орлова, режиссёрки Евгении Беркович, а также помогала многим неизвестным политзаключённым. Как подчёркивает "Мемориал", она делала это, не стремясь к публичности. Нина Литвинова также выходила на пикеты против войны с Украиной - фото опубликовала журналистка Ксения Ларина.

Нине Литвиновой было 80 лет. Прощание с ней пройдёт в воскресенье 17 мая в Крылатском, сообщила Мария Слоним.