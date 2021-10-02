Правозащитница Валентина Чупик отпущена российскими властями после запрета на экстрадицию

Правозащитница Валентина Чупик, лишённая российскими властями статуса политического беженца, отпущена из спецприёмника в аэропорту Шереметьево. Она получила новый узбекский паспорт от представителей страны и вылетела в Армению. Об этом Радио Свобода сообщил её помощник Александр Ким.

48-летняя Чупик в 2009 году получила убежище в России. Она создатель правозащитной организации "Тонг Жахони" ("Утро мира"), занимающейся правами мигрантов. В ночь на 25 сентября она была задержана погранслужбой ФСБ по прилёте в Москву из Еревана. Её лишили статуса беженца и запретили ей въезд в страну до 2051 года.

Коллеги правозащитницы полагают, что её задержание может быть местью властей за активную гражданскую деятельность. Сообщалось, что на родине её жизни может угрожать опасность. 30 сентября Европейский суд по правам человека запретил России высылать её в Узбекистан. Чупик обратилась с просьбой об убежище к властям Украины.