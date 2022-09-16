Правозащитный проект "Апология" исключили из списка СМИ-"иноагентов"

Министерство юстиции России исключило из реестра СМИ-"иноагентов" правозащитный проект "Апология". Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Минюст принял соответствующее решение "в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников в течение года, предшествовавшего дню подачи заявления об исключении из реестра". "Апология" была признана иноагентом в мае этого года. Проект освещает протестные акции в России и помогает задержанным на них.

Ранее Минюст исключил из реестра СМИ-"иноагентов" четырех координаторов "Голоса". Это координатор движения в Тамбове Владимир Жилкин, координатор в Мордовии Александр Лютов, Александр Грезев из Свердловской области и Илья Пигалкин из Ивановской области.