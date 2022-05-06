Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов четырех человек

Министерство юстиции России исключило из реестра СМИ-иноагентов четырех координаторов "Голоса", сообщается на сайте ведомства.

Это координатор движения в Тамбове Владимир Жилкин, координатор в Мордовии Александр Лютов, Александр Грезев из Свердловской области и Илья Пигалкин из Ивановской области.

В сообщении ведомства говорится, что такое решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти.

29 апреля из реестра убрали члена совета "Голоса" Аркадия Любарева и руководительницу наблюдателей в Самаре Людмилу Кузьмину. Это был первый случай исключения из реестра СМИ-иноагентов.

Как пишет руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, все исключенные из реестра написали заявления в Минюст в конце января, ссылаясь на отсутствие иностранного финансирования свыше года. При этом на момент включения в реестр никто из них более года не получал иностранных средств.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG