Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов четырех человек

Министерство юстиции России исключило из реестра СМИ-иноагентов четырех координаторов "Голоса", сообщается на сайте ведомства.

Это координатор движения в Тамбове Владимир Жилкин, координатор в Мордовии Александр Лютов, Александр Грезев из Свердловской области и Илья Пигалкин из Ивановской области.

В сообщении ведомства говорится, что такое решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти.

29 апреля из реестра убрали члена совета "Голоса" Аркадия Любарева и руководительницу наблюдателей в Самаре Людмилу Кузьмину. Это был первый случай исключения из реестра СМИ-иноагентов.

Как пишет руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, все исключенные из реестра написали заявления в Минюст в конце января, ссылаясь на отсутствие иностранного финансирования свыше года. При этом на момент включения в реестр никто из них более года не получал иностранных средств.