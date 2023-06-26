Правящая партия Греции получила большинство мест в парламенте

Правящая партия Греции – консервативная "Новая демократия" – получила абсолютное большинство мест в парламенте по итогам воскресных выборов. Неожиданно большое количество мест займут и представители ультраправых партий.

"Новую демократию" поддержали 40,6% избирателей, что позволит ей занять 158 парламентских кресел из 300 и сформировать правительство на очередные четыре года. Лидер партии Кириакос Мицотакис заявил, что избиратели дали им "сильный мандат, чтобы быстрее двигаться по пути больших перемен".

В первый срок правления Мицотакиса в Греции снизился уровень безработицы, были уменьшены налоги, привлечены иностранные инвестиции и проведена цифровизация государственных услуг. Теперь Мицотакис обещает ещё больше повысить зарплаты, снизить налоги, улучшить систему здравоохранения и инфраструктуру страны.

Второе место, набрав 17,8%, заняла леворадикальная "Сириза", которая находилась у власти в 2015-2019 годах. Её лидер Алексис Ципрас сказал, что партия потерпела "серьёзное поражение". "Но я считаю, что результат выборов больше негативен для общества и демократии", – добавил он, указав на неожиданные итоги ультраправых партий.

Националистическая партия "Спартанцы", чья идеология основана на триптихе "родина–религия–семья", пророссийская "Греческое решение" и религиозная "Ники" вместе получат 34 места в парламенте. Всего депутатские мандаты достанутся представителям восьми партий.

Эти выборы стали повторными: Мицотакис, чья партия в мае не смогла занять абсолютное большинство мест в парламенте, отказался формировать коалиционное правительство. Согласно новым правилам, по итогам июньских выборов партия–победитель получает от 25 до 50 "бонусных мест".