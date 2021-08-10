Власти Греции извинились за просчёты в ликвидации лесных пожаров

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис извинился перед согражданами за ход ликвидации крупных лесных пожаров в разных частях страны.

"Возможно, что мы делаем всё, то в человеческих силах, но во многих случаях этого недостаточно", - сказал Мицотакис на фоне растущего общественного недовольства действиями правительства. Критики властей заявляют о промедлениях и сбоях в работе экстренных служб, в частности, они указывают на недостаточное количество самолётов для тушения огня с воздуха.

Премьер Мицотакис заверяет, что каждый просчёт будет учтён и изучен. Но глава правительства настаивает, что пожарные сейчас "ведут борьбу с чрезвычайными природными силами", которые часто превышают их возможности.

В операции задействованы сотни пожарных, пытающихся справиться с возгораниями, которые вынудили покинуть свои дома тысячи жителей. Эвакуация затронула также туристов. Огнём уничтожено множество разных строений.

Этим летом Греция переживает сильнейшую жару за десятилетия. С конца июля зафиксировано свыше 580 очагов природных пожаров. Крупнейшие из них действуют на острове Эвбея, где выжжены дотла десятки жилых домов и гектары леса. Сотни жителей обязали покинуть остров, но многие решили остаться, чтобы защитить хозяйства.

Глава администрации одного из поселений на Эвбее, общины Монокария, высказала опасение, что район уже никогда не сможет восстановиться. "Это холокост. Всем деревням, целой территории пришёл конец", - заявила Клелия Димитраки.

Крупные пожары зафиксированы также в окрестностях Афин и на полуострове Пелопоннес.

На данный момент известно о троих погибших в результате лесных пожаров в Греции.

Глава правительства Мицотакис пообещал выделить сотни миллионов евро на поддержку жителей, которые лишились собственности. Пожары он называет следствием "климатического кризиса".

9-го августа группа экспертов ООН опубликовала обширный доклад по изменению климата. В нём экстремальные температуры объясняются деятельностью человека и подчёркивается, что ситуация может ухудшаться.

В связи со стихийным бедствием Евросоюз заявил, что организована одна из крупнейших в Европе операций по ликвидации огня, чтобы помочь Греции и другим странам справиться с пожарами.