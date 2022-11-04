Праздник к нам приходит. Андрей Мальгин – о памятных датах

Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит… На этот раз – со слезами на глазах. "Википедия" совершенно справедливо отмечает, что 1 ноября (если по новому стилю) 1612 года народное ополчение нижегородцев Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Московский кремль, потеснив оттуда поляков, после чего 5 ноября неприятели подписали капитуляцию. На следующий день (6 ноября) польский гарнизон ушёл из Москвы. А как раз 4 ноября не произошло никаких значимых событий. Однако по установившейся на протяжении веков традиции православная церковь почему-то празднует именно 4 ноября как День Казанской иконы Божьей Матери, благодаря покровительству которой, как считает церковь, Москва была освобождена. То есть религиозный православный праздник Владимир Путин в 2004 году решил сделать светским, распространить на всех.



В России живут не только православные, так что, если вдуматься, громкое название "День народного единства" для этой даты не очень подходит. Однако истинные мотивы всем понятны: раз уж целые поколения привыкли не ходить на работу 7 ноября, то решили поискать какое-то событие поближе к этой дате. В 2005 году, когда праздник впервые отмечался, 4 ноября очень удобно пришлось на пятницу, уж дальше не заглядывали. А 7 ноября оставили коммунистам, которые тогда, в начале двухтысячных, еще не считались верными союзниками и подпевалами власти.

Народное единство трещит по швам точно так же, как и сама вертикаль власти

Если бы это решение обдумывалось сегодня, то оно, я думаю, не было бы принято. Священное советское 7 ноября оставили бы народу, но переименовали. Как произошло почти со всеми другими советскими праздниками и памятными датами. Смотрите. 23 февраля – День советской армии и флота ("праздник мужчин", в противовес "женскому" 8 марта) – просто назвали Днем защитника Отечества. Хотя и эта дата в своё время для празднования была выбрана весьма условно. В.И. Ленин свой декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной армии подписал не 23 февраля, а 21 января, и набор в эту армию велся весь февраль. Единственное значимое событие, произошедшее 23 февраля 1918 года, – предъявление Германией Советской России ультиматума и принятие в ночь на 24 февраля большевиками позорных условий, выдвинутых немцами. В статье "Тяжёлый, но необходимый урок" Ленин так характеризовал тяжелую ситуацию тех дней: "В Советской республике нет армии". Однако именно ленинский ЦК в 1922 году распорядился праздновать 23 февраля как День Красной армии. Так и пошло, и до сих пор празднуют всей страной. В том числе и сугубо штатские люди, включая школьников, получающих подарки от одноклассниц.



Особенно зацепились за свои "советские традиции" силовики. День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации – это бывший советский День милиции, установленный на эту дату только потому, что 10 ноября (по новому стилю) 1917 года нарком внутренних дел А.И. Рыков подписал постановление "О рабочей милиции". День работника органов безопасности Российской Федерации 20 декабря – это бывший День чекиста, многократно переименовывавшийся в зависимости от текущего названия советского карательного органа. В этот день все в том же 1917 году Совнарком издал декрет об образовании ВЧК. Это как если бы в Германии по сей день праздновали годовщину основания гестапо.

Кстати, насчёт Германии. Для Дня народного единства, который в этом году празднуется с особым размахом, очевидно вызванным потребностями военного времени, кто-то умный избрал броский лозунг: "Один народ. Одна история. Одна страна". Фотографии баннеров с этим лозунгом на днях широко разошлись по сети: их заметили на фасадах вокзалов в Новгороде и Тюмени, на одном из административных зданий в Новосибирске, в Москве в районе метро "Автозаводская" и так далее. Лозунг почти дословно воспроизводит формулировку Третьего рейха, выдвинутую в связи с референдумом по аншлюсу Австрии, – "Один народ, один ⁠рейх, один фюрер". Совпадение глубоко символичное, учитывающее пропагандистские установки, не отличающиеся от тезисов немецких нацистов: мы и с украинцами один народ, и страна у нас должна быть общая, так вернём же утраченные территории себе. И чем больше безумных решений принимает российский фюрер, тем назойливее пропаганда делает упор на то, что решения эти якобы широко поддерживаются народными массами. Один же народ, и один фюрер на всех!



И тут никак не обойти тему внутреннего врага. Единый народ должен исторгнуть, в конце-то концов, затесавшихся в него подлых изменников, не согласных с фюрером и его политикой. Они ведь, эти внутренние враги, действуют в интересах неприятеля, окружившего Родину плотным кольцом ненависти и русофобии, направившего на единый российский народ свои ракеты, пытающегося насадить в России свои губительные ценности и отколоть от единого Рейха наших дорогих братьев, наших практически соотечественников - украинцев. Но пока система от имени единого народа выискивает врагов в среде оппозиционно настроенных граждан, беда приходит откуда не ждали. Вертикаль власти подвергается атаке со стороны влиятельных и, казалось бы, сверхлояльных сил. Публичная деятельность Евгения Пригожина и Рамзана Кадырова объективно демонстрирует деградацию и распад путинского государства. Именно государства не как территории, а как совокупности институтов.

Рецидивист, имеющий в анамнезе две ходки, ездит по колониям и при полном попустительстве администраций этих заведений увозит с собой в неизвестном направлении заключенных. Никакой амнистии в стране Государственная дума не объявляла, президентских указов о помиловании не было, суды по условно-досрочному освобождению этих людей решений не выносили, но осужденные уже находятся за пределами уголовно-исправительной системы. Причём рецидивисту и этого мало: он приступил к решению крупных кадровых вопросов – снимает с работы губернаторов, отправляет в отставку генералов, по его требованию немедленно возбуждаются уголовные дела и стремительно выносятся судебные решения. За всю эту кипучую деятельность он получает звание Героя России.



С ним соперничает другой герой России - исламист-многоженец, создавший, обучивший и отлично вооруживший на Кавказе свою собственную армию. Но этой армии ему мало: он вызывает к себе на доклад российских генералов, заменяет одного на другого, публично обвиняет их в провале военных операций, а заслуги на фронте присваивает себе. Никто не может даже подумать об открытии уголовных дел в отношении его янычар, причастных к череде громких убийств и других преступлений. При этом в его распоряжении практически неограниченный личный бюджет, без проволочек пополняемый из государственного российского бюджета.



Усилиями этих (и многих других, не столь заметных) деятелей путинская "вертикаль власти" рассыпается прямо на глазах. Фюреру, увлеченному внешней политикой и установлением многополярного мира, недосуг ее починить и всё поставить на свои места. Да и под силу ли это ему? Как может обеспечить "народное единство" вождь, государственные институты которого рассыпаются прямо на глазах? Никак.



Народное единство трещит по швам точно так же, как и сама вертикаль власти. И если еще недавно мы считали, что народ безнадежно безмолвствует и накопившиеся проблемы может решить лишь заговор "верхов", для которых государственный переворот станет единственным способом спастись, то сейчас забрезжила надежда дождаться движения снизу. Когда так называемый народ осознает, что война проиграна, что на фронте и в экономике полный разгром, что личных перспектив нет, что поток похоронок не иссякает, что власть в стране при ослабевшем вожде стремительно переходит в руки непопулярных криминальных личностей, что-то может сдвинуться. Нет ничего страшнее для властей предержащих, чем такое народное единство, российский бунт, бессмысленный и беспощадный.

Андрей Мальгин – журналист и блогер



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