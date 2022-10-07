В ожидании конца. Андрей Мальгин – к 70-летию вождя

В "Бриллиантовой руке" есть персонаж по имени Михалываныч. Помните, так звали псевдотаксиста, которого органы приставили к герою Никулина после его возвращения из круиза. Как известно, подельники Путина, помнящие его ещё по Питеру, за глаза зовут его "Михалыванычем". А мне кажется, Михалыванычем Путин назвал себя сам, со свойственным ему специфическим юмором, когда ему пришлось в качестве приставленного водилы возить сначала Галину Старовойтову, а потом Анатолия Собчака. По легенде товарищ вроде как числился в ректорате ЛГУ, а в свободное время бомбил на личной "Волге", привезенной из ГДР.

Говорят, проницательная Галина Васильевна его раскусила довольно быстро. Руслан Линьков, выживший после покушения на Старовойтову, в своей книге пишет, что спустя 10 лет Путин ему напомнил, как возил их со Старовойтовой на своей машине на встречи с избирателями в Сестрорецк и Зеленогорск. После того как Старовойтова его прогнала, Путина перенаправили к самовлюбленному наивному Собчаку. Именно перенаправили, я не оговорился. Путинский товарищ по оружию Виктор Черкесов в интервью однажды неосторожно упомянул, что Путина к Собчаку из Ленинградского УКГБ – "направили". Значит, и к Старовойтовой "направляли", но не срослось.



Сначала у Собчака Путин подвизался на общественных началах. Довольно быстро его оформили советником, дали зарплату. Характерно, что, формально увольняясь из КГБ 20 августа 1991 года, Путин уже полгода сидел в соседнем кабинете с Собчаком. Карьера молодого человека в правительстве Санкт-Петербурга развивалась стремительно. Свезло так свезло: в 1993 году Собчак, уезжая в командировки, уже стал оставлять вместо себя Путина в качестве и. о. Собчак был прежде всего политиком, ему не интересна и непонятна была экономика города. Как раз эти вопросы взял на себя Путин. Он с головой ушел в работу. В чём именно состояла эта работа, подробно рассказал в интервью Радио Свобода бывший петербургский бизнесмен Максим Фрейдзон:



"– Он в тот момент, в числе прочего, курировал правоохранительные органы, и как раз с его отделом в мэрии мы вместе писали программу по внедрению полицейского оружия в правоохранительные органы…

– Почему Путину это было интересно?

– Во-первых, это была его прямая деятельность в тот момент. Во-вторых, это было связано с ведомствами, с которыми он в тот момент был тесно связан. Ну и потом, все-таки, мы за это заплатили. Денег дали.

– В смысле, взятку?

– В смысле, взятку...

– И как же её передали?

– Деньги всегда обычно брал помощник Владимира Владимировича Леша Миллер. А Владимир Владимирович в свойственной сотруднику спецслужб манере просто писал сумму во время беседы...

– Дорого было?

– 10 тысяч долларов. По тем временам – деньги. Сумма зависела, насколько я знаю, от того, какой планируется профит".



Далее Фрейдзон подробно рассказывает о совместном участии питерских чиновников (включая Путина, разумеется) и криминальных группировок разного толка в приватизации наиболее сладких кусков питерской промышленности и транспортной инфраструктуры. Позже и другие питерские бизнесмены, по мере отъезда за границу, откровенничали об алчности чиновника Путина. Но эта тема уведет нас в сторону.



И всё шло хорошо, пока Собчак не проиграл выборы 1996 года. Если бы руководителем его предвыборного штаба был не Володя Путин, а кто-нибудь другой, то Собчак, может, и выиграл бы. К власти в городе пришли другие люди, а Путин уехал в Москву. Говорят, первое время жил на раскладушке в маленькой квартире своего товарища Алексея Кудрина. Оба бежали из Питера одновременно, но у Кудрина в Москве было жилье.



Анатолий Чубайс (еще один выходец из Ленгорисполкома) вспоминает тот момент: "Надо было искать какие-то варианты. Для Леши Кудрина я придумал вариант − возглавить Главное контрольное управление президента. А с Путиным мы что-то долго мучились… Потом появился вариант начальника Управления по связям с общественностью в Администрации президента, на которую и должен был идти Путин Владимир Владимирович. Но как-то это всё затянулось… А в это время, как я понимаю, Путину предложил должность начальник Управделами президента Бородин… А потом уже, когда я забрал Алексея Леонидовича Кудрина в Минфин, − это было уже весной 1997 года, − Леша предложил назначить Путина на оставляемое им место в ГКУ. Я был − за. Но это уже был не мой вопрос…"



25 июля 1998 года Путин вернулся в родные пенаты: стал директором Федеральной службы безопасности (по утверждению Валентина Юмашева, с которым я обсуждал этот вопрос, инициатива принадлежала Сергею Кириенко). "На работу в администрацию президента, действительно, я Путина взял, – рассказал Юмашев. – Потому что мне его предложил уходящий глава администрации Чубайс, и я ему за эту рекомендацию благодарен. Через год с небольшим, действительно, предложил президенту сделать его своим первым замом. Но предложить его на позицию директора ФСБ – это не моя идея. Более того, для меня это назначение стало кадровой проблемой. Мне совсем не хотелось отпускать своего первого зама, работой которого я был более чем удовлетворен".



После бурных питерских лет первоначального обогащения, в Москве Путин вел жизнь подчёркнуто скромную, демонстрировал исполнительность, инициативность, бросался выполнять пожелания начальства, которое, вместо того чтобы сразу после путча 1991 года объявить КГБ вне закона, а комитетчиков подвергнуть люстрации, почему-то поверило в "чистые руки и горячее сердце" чекистов и охотно стало опираться на лубянских при проведении внутренней политики, особенно кадровой. Понадобилось сковырнуть генпрокурора Юрия Скуратова – Путин тут как тут, понадобилось нелегально вывезти за границу Собчака, против которого было возбуждено уголовное дело, – снова позвали Путина, который всё организовал на высшем уровне (хоть и нарушая закон).



Люстрация – это не ужасная репрессия, как это иногда себе представляют, это всего лишь запрет для бывших сотрудников спецслужб (в данном случае КГБ) занимать государственные должности. Проведи Борис Ельцин люстрацию (как его просили его товарищи по демократическому лагерю, та же Старовойтова), Путин, разумеется, не имел бы шансов добраться до вершин власти. Конечно, не сидел бы в ЧОПе, охраняя какой-нибудь гаражный кооператив, но был бы мелким или средним, или даже крупным бизнесменом. Но никакой люстрации не случилось, и в июле 1999 года, после долгих раздумий, Ельцин пришел к решению объявить своим преемником Путина. Узнавший об этом Борис Березовский немедленно вылетел в Биарриц, во Францию, где директор ФСБ с семьей проводил отпуск, чтобы первым сообщить ему эту новость. По словам Юмашева, никто его на это не уполномочивал. Но Березовскому хотелось первым донести до будущего президента благую весть (как мы знаем, впоследствии Путин это не оценил).



9 августа 1999 года президент Б. Н. Ельцин в телевизионном обращении к стране объявил, что назначает директора ФСБ Владимира Путина исполняющим обязанности председателя правительства. При этом он темнить не стал и ясно заявил, что именно Путина видит своим преемником: "Но нельзя забывать и о том, что ровно через год будут президентские выборы. И сейчас я решил назвать человека, который, по моему мнению, способен консолидировать общество. Опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ в России. Он сможет сплотить вокруг себя тех, кому в новом, XXI веке предстоит обновлять великую Россию. Это секретарь Совета безопасности, директор ФСБ России – Владимир Владимирович Путин… Я в нём уверен. Но хочу, чтобы в нём были также уверены те, кто в июле 2000 года придет на избирательные участки и сделает свой выбор. Думаю, у него достаточно времени себя проявить. Я знаю хорошо Владимира Владимировича… Владимир Владимирович имеет огромный опыт государственной работы… Россия вступает в новый политический этап. Через год впервые в истории страны первый президент России передаст власть новому, вновь избранному президенту".



Не будем придираться к словам: никакого "огромного опыта государственной работы" у Путина на тот момент не было. А вот в том, что Россия вступила в новый политический этап, Ельцин не ошибся. Хотя вряд ли он даже приблизительно мог представить, что именно ждет Россию при Путине, и насколько этот этап затянется. Выдвижение Путина стало самой большой ошибкой его жизни. Покончивший с советской "империей зла", давший старт реформам во всех сферах жизни и ненадолго показавший, что такое настоящая свобода, Ельцин войдет в учебники истории как человек, приведший к власти Путина. Увы!



На ютьюбе можно найти кусочек из выступления Путина на Лубянке в День чекиста 20 декабря 1999 года: "Группа сотрудников ФСБ, направленная вами в командировку для работы под прикрытием правительства, на первом этапе со своими задачами справляется" (гром аплодисментов в зале). Это, конечно, грубый чекистский юмор, который всегда был свойственен Путину. Однако в каждой шутке есть доля истины.

За 22 года Путин превратил Россию в полноценное фашистское государство

Обратите внимание: "на первом этапе". Потом были и другие этапы, и постепенно ФСБ захватила в стране всё, чекисты стали контролировать все области жизни государства: от экономики до культуры, от судов до выборов всех уровней. Наконец, ФСБ стала хозяином самой коррупционной вертикали, которая является стержнем государственного устройства России. Потому и стал Алексей Навальный для Путина врагом №1, что он покусился на саму эту скрепу, на основу основ государства. Не того боится Путин, что Навальный станет президентом (выборы давно и необратимо стали вполне управляемым сверху процессом, никаких шансов попасть во власть при нынешнем режиме у Навального нет и не было). Но Навальный и его многочисленные единомышленники боролись с фундаментом, на котором стоит Россия, – с коррупцией. Если разрушить этот фундамент, государство рассыплется.

Но коррупция – это не идеология, это практика. Идеология у Путина тоже есть. За 22 года Путин превратил Россию в полноценное фашистское государство. Все признаки фашизма налицо. Крайняя степень авторитаризма, устройство государства как корпорации, где все ветви власти (включая законодательную и судебную) управляются верховным правителем, идея превосходства одной нации над другими, стремление к завоеванию новых территорий, тотальная пропаганда, убеждающая население, что страна находится в осаде, уничтожение любой оппозиции и свободы слова, культ традиции, мачизм и неприятие нестандартного сексуального поведения… Умберто Эко в качестве последнего пункта в своем перечне признаков фашизма добавлял еще и "использование новояза". Про путинский новояз можно отдельную статью написать. Из приобретений последних недель: Запорожскую АЭС не захватили, а "перевели в подчинение", украинские города не оккупировали, а "освободили", и, что особо пикантно, антифашисты названы фашистами.

К счастью, путинский период российской истории заканчивается. Это видно невооруженным глазом. Это заметно и стороннему наблюдателю, это осознают и ближайшие путинские сподвижники. Достаточно посмотреть на лица чиновников, внимающих речам Путина в разных, больших и малых залах (особенно публика была уныла во время сюрреалистической церемонии "присоединения новых областей"). Краше в гроб кладут.



Время подводить итоги. И не потому, что у юбиляра сегодня круглая дата. А потому, что юбиляр себя полностью исчерпал. Он явно находится в конце своего пути. Наглухо запечатав себя в информационном пузыре, он живет в собственном, далеком от реальности мире, и он не может ничего предложить ни обществу, ни государству, ни даже той хунте, которая вокруг него наросла.



Столь почитаемый нынешним юбиляром генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов до 70 лет не дотянул. Никиту Хрущева сместили сразу после того, как он пышно отпраздновал своё 70-летие. "Я устал, я ухожу", – сказал Ельцин, когда ему было 68 лет. Он решил дать дорогу молодым (Путину). Последует ли Путин примеру своего предшественника? Конечно, нет. Но его снесет война, которую он, находясь в плену своих ложных представлений о мире, развязал на горе всем нам. Прямо скажем, судьба российского диктатора сейчас находится в руках Вооруженных сил Украины. И кажется, он об этом догадывается.



Путин, конечно, злодей, лишенный эмпатии, но он хотел короткую и не кровавую войну, реки крови наверняка не входили в его планы. Но когда оказалось, что война будет долгой, он, похоже, решил сделать эту войну столь кровавой, чтобы рано или поздно все взвыли: ну хватит уже кровищи и ада, хотим мира любой ценой! А цену установит Путин.



Сейчас на словах он – главный борец за мир, требует мирных переговоров. Хочет остановить смертоубийства. Сетует на то, что с ним никто не хочет вести переговоры. Но это только потому, что его деревянное воинство его подвело. "Вторая армия мира" оказалась картонной декорацией, как и всё, что возвел в России почти за четверть века своего правления Путин. В чем-то он прав: прекращение войны зависит именно от него. Он единственный, кто может всё остановить, буквально за пару дней. Вот только с ценой неувязочка вышла. Ценник для него теперь неподъемный.



Война закончится одновременно с его окончательным падением.

Андрей Мальгин – журналист и блогер



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