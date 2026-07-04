Праздник пополам. Юбилей США не смог примирить американцев

Парад, барбекю, фейерверк. Такова традиционная программа национального праздника во всех городах и весях США. Но нынешняя дата – 250 лет со дня провозглашения независимости – круглая, и американцы ожидали чего-то необыкновенного. В поляризованной стране юбилейный День независимости мог бы стать моментом национального примирения и единения. Но стал моментом раздора, удивительно напоминающим нескончаемую российскую распрю об историческом наследии.

Америка начала готовиться к торжествам 10 лет назад. В июле 2016 года Конгресс принял, а президент Барак Обама подписал закон об образовании двухпартийной комиссии по организации праздничных мероприятий – America 250. Состав комиссии со временем менялся. В декабре 2020 года президент Трамп подписал принятые Конгрессом поправки к закону, заявив при этом: "Поскольку в состав Комиссии входят члены Конгресса и лица, назначенные Конгрессом, она может предоставлять консультации и рекомендации, а также участвовать в церемониальных мероприятиях, однако не вправе участвовать в деятельности, связанной с исполнением законов; это обусловлено принципом разделения властей, а также положениями Конституции, касающимися порядка назначения должностных лиц и ограничений на совмещение должностей".

Согласно первоначальной версии закона, все расходы комиссии должны были покрываться исключительно за счет пожертвований. Но одна из поправок 2020 года разрешила финансировать комиссию "за счет пожертвований, собственных доходов и любых иных предоставленных средств". Это позволило Конгрессу выделить комиссии бюджетные средства. Объем этих средств на текущий финансовый год составляет 16 миллионов долларов. Крупнейшее частное пожертвование, 10 миллионов, сделала в марте 2022 года компания Meta Platforms. Фейсбук стал главным информационным спонсором торжеств, а его подразделение Oculus VR (в настоящее время – Meta Reality Labs) приняло участие в программе запуска дронов над федеральными землями с целью создания цифрового каталога национальных парков и исторических достопримечательностей.

Не обошлось без скандала. В феврале-марте 2022 года Wall Street Journal опубликовала серию статей, обвиняющих комиссию в целом ряде злоупотреблений, включая фаворитизм и дискриминацию по признаку пола при найме и нецелевое расходование бюджетных средств. Четыре бывшие сотрудницы вчинили комиссии иск, в котором утверждали, что назначенный Трампом председатель комиссии Дэн Дилелла превратил свой аппарат в "мужской клуб, оттеснявший на второй план женщин, которые, несмотря на наличие высоких должностей и обширного круга обязанностей, были лишены реальных полномочий и возможности влиять на ключевые решения". Тяжба тянулась вплоть до декабря 2024 года, когда истицы отозвали свое заявление. Сумма компенсаций, которые они за это получили, не разглашалась. Дилелла и исполнительный директор комиссии Фрэнк Джордано ушли в отставку. Президент Байден назначил председателем комиссии Розу Риос, бывшего казначея США.

Мы должны расчистить запутанную паутину лжи, окутавшую наши школы и учебные классы

Дональд Трамп не был бы самим собой, если бы не попытался перехватить инициативу. В сентябре 2020 года, выступая на организованной Белым домом конференции по американской истории, он сказал:

Мы должны расчистить запутанную паутину лжи, окутавшую наши школы и учебные классы, и поведать детям великую правду о нашей стране. Мы хотим, чтобы наши сыновья и дочери знали: они – граждане самой исключительной страны в мировой истории...

Радикалы, сжигающие американские флаги, хотят уничтожить принципы, закрепленные в наших основополагающих документах, включая фундаментальный принцип равенства всех перед законом. Чтобы радикально преобразовать Америку, им прежде всего нужно заставить американцев утратить веру в то, кто мы такие, откуда мы пришли и во что мы верим.

2 ноября 2020 года, за день до президентских выборов, он учредил консультативную комиссию "1776". В указе говорилось:

В последние годы... развернулась полемика, основанная на недобросовестных исследованиях и направленная на очернение наших отцов-основателей и самого факта основания страны. Несмотря на все достоинства и достижения нашего государства, многих школьников сегодня учат ненавидеть собственную страну и верить, что люди, построившие ее, были не героями, а злодеями. Такой радикальный взгляд на американскую историю лишен объективности: он затушевывает подлинные заслуги, искажает мотивы, игнорирует или переиначивает факты и гипертрофированно выпячивает недостатки, в результате чего истина скрывается, а история предстает в обезображенном виде. Если не выявлять, не оспаривать и не исправлять это искаженное восприятие, могут ослабнуть и в конечном счете разрушиться те узы, которые скрепляют воедино нашу страну и культуру.

Этому ревизионизму, гласил указ, надлежит положить конец, поэтому комиссии предписывалось через год после даты подписания указа представить президенту доклад о перестройке патриотического воспитания в школах. В состав комиссии вошли известные консервативные публицисты, активисты и деятели образования.

Доклад был представлен гораздо раньше дедлайна, в январе 2021-го, за два дня до того, как Дональд Трамп на четыре года покинул Белый дом. В нем всего 41 страница. О современном преподавании истории в школах и колледжах на этих страницах сказано, что оно заражено "прогрессистской" идеологией:

Вместо того чтобы обращаться к прошлому в поисках неизменных истин и глубокого понимания общечеловеческой природы, современных учащихся приучают считать взгляды отцов-основателей ограниченными и несовершенными: мол, так мыслили люди в прошлом, но мы теперь знаем лучше... Вольно или невольно сторонники прогрессизма пришли к выводу, что истина – это идеологический конструкт, созданный обладателями огромных богатств и власти для продвижения собственных интересов. В такой атмосфере релятивизма прогрессистское образование сочло вполне допустимым навязывать будущим поколениям свой собственный идеологический конструкт.

Доклад получил убийственные отзывы авторитетных историков. К примеру, исполнительный директор Американской исторической ассоциации Джеймс Гроссман написал, что подлинно патриотический подход к истории подразумевает добросовестное изучение прошлого и признание его сложности, а не "восторженную националистическую пропаганду" или "примитивное и неточное повествование об исключительной добродетели и непрерывном прогрессе".

20 января 2021 года, через несколько часов после вступления в должность, президент Джо Байден своим указом распустил комиссию. Ее доклад был удален с сайта Белого дома. Члены комиссии в ответ заявили, что продолжат свою деятельность на общественных началах, и зарегистрировали НКО 1776 Action. 29 января 2025 года вернувшийся в Белый дом Дональд Трамп подписал указ, восстановивший комиссию в прежнем статусе. Тем же указом он поручил правоохранительным органам проводить расследования в отношении образовательных учреждений, которые "навязывают детям нашей страны антиамериканские, подрывные, вредные и ложные идеологии", а преподавателей, "содействующих социальному переходу несовершеннолетнего ученика к иной гендерной идентичности", привлекать к уголовной ответственности. (Под социальным переходом подразумевается процесс принятия "гендерной идентичности" или "гендерного маркера", отличных от биологического пола.)

В тот же день, 29 января прошлого года, президент Трамп подписал указ "Празднование 250-летия Америки", а также указ об учреждении комитета Freedom 250, который определялся как государственно-частное партнерство с целью "спланировать, организовать и провести грандиозное празднование 250-летия независимости Америки". Федеральные ресурсы, предназначенные комиссии America250, были перенаправлены новому проекту, федеральные ведомства получили указание считать Freedom 250 "основным брендом" всех общенациональных мероприятий.

В феврале этого года сенаторы-демократы учинили проверку Freedom 250. В нижней палате в ходе состоявшихся слушаний конгрессмен-демократ Джаред Хаффман обвинил администрацию Трампа в использовании Freedom 250 для того, чтобы "присвоить празднование 250-летия страны, продавать доступ к мероприятиям, скрывать имена спонсоров и переписывать историю, превратив тем самым юбилей основания страны в вечеринку исключительно для миллиардеров и трибуну для христианского национализма". (Доноры, пожертвовавшие комитету от полумиллиона долларов, получают спецобслуживание и доступ на закрытые мероприятия, в том числе с участием президента, возможность сфотографироваться с ним, а самым щедрым дадут слово для выступления).

Но и комиссию America 250 президент не бросил без призора. Он назначил на руководящие посты в ней своих людей и отказался от контрактов с подрядчиками, связанными с Демократической партией. Однако члены комиссии оказали сопротивление. В сентябре прошлого года они уволили ставленника президента, бывшего продюсера Fox News Ариэля Абергела, обвинив его в том, что он пытался превратить празднование в "чествование Трампа".

В итоге юбилейные торжества проводят две альтернативные организации.

Президент начал праздновать 14 июня турниром по смешанным единоборствам на площадке, оборудованной на южной лужайке Белого дома. Мероприятие совпало с 80-м днем рождения Трампа и запомнилось победным интервью тяжеловеса Джоша Хокита, который сказал на всю страну: "Мишель Обама – мужчина! Я прав, Америка?" Впоследствии он отказался извиняться, заявив, что это "комплимент", потому что бывшая первая леди "умеет справляться с невзгодами".

24 июня на Национальной аллее Вашингтона открылась "Великая американская государственная ярмарка" – нечто среднее между парком культуры и отдыха и выставкой достижений народного хозяйства. На открытии выступил президент. Как и предполагали, он посвятил свою речь достижениям собственной администрации и позиционировал себя как продолжателя и защитника незыблемых американских ценностей.

Нас все уважают. Над нами больше не смеются. Два года назад смеялись. А теперь нас уважают повсюду – только вдумайтесь: во всем мире. Где мы были два года назад? Нас не уважали. Мы были посмешищем. Но теперь мы больше не посмешище. Мы – самая могущественная страна в мире. И, подобно патриотам 1776 года, за последние 17 месяцев мы вернули власть из рук оторванной от народа политической элиты.

Министр транспорта Шон Даффи, выступая на той же площадке, похвалил артистов, которые выступили на мероприятии, и презрительно отозвался о тех, кто отказался.

Думаю, мы должны устроить бурную овацию нашему военному оркестру и вокалистам. Они куда лучше, чем те либералы, которые нас кинули. Намного лучше. Спасибо вам, ребята. Президент Трамп сделает вас знаменитыми.

Спасибо вам, ребята. Президент Трамп сделает вас знаменитыми

Отказавшиеся – это певица в стиле кантри Мартина Макбрайд, фанк-энд-соул группа Commodores, рэпер Young MC и вокалист рок-группы Poison Брет Майклс. Согласившиеся – оркестр и хор Корпуса морской пехоты США, 83-летний кантри-певец Ли Гринвуд, автор прославившей его когда-то песни "Благослови, Господь, США", полюбившийся Трампу оперный тенор Кристофер Маччио (его так и представили публике – "президентский тенор"), а национальный гимн спела подруга директора ФБР Алексис Уилкинс.

Отказавшиеся должны были петь на концерте 4 июля там же, на Национальной аллее. Узнав об отказах, президент передумал устраивать концерт и написал в своем блоге:

Чем приглашать переоцененных исполнителей, чью скучную музыку никто не хочет слушать и которые только и делают, что жалуются, проведем 4 июля грандиозное ралли "Сделаем Америку великой снова"!

А потом пообещал:

На фоне Мемориала Линкольна и обновленного Зеркального пруда более 300 участников наших первоклассных военных оркестров и церемониальных подразделений исполнят патриотические мелодии, американскую классику и композиции из моего плейлиста (мы обойдемся без тех исполнителей, от которых клонит в сон и которые вечно на все жалуются!). Мы будем чествовать нашу страну и с новыми силами встречать следующие 250 лет ее истории. Вас ждут потрясающее авиашоу с участием лучших военных летчиков и новейшей техники, а также мое выступление, которое нельзя пропустить. В завершение программы и в ознаменование этого исторического события я дам старт самому масштабному в истории фейерверку.

Как рассказали владельцы компании Pyrotecnico, которая получила подряд на устройство салюта, он будет продолжаться 40 минут, в течение которых будет запущено 860 тысяч зарядов. Это будет действительно рекорд. Нынешний принадлежит Филиппинам, где на Новый 2016 год в городе Бокауэ запустили 810 904 заряда. Обслуживать шоу будет команда из 75 человек.

America 250 проводит в праздничные дни множество благотворительных мероприятий в разных городах США, надеясь положить начало традиции, которую организаторы назвали Giving 4th, сделать День независимости всеамериканским днем благотворительности. Самое масштабное событие – концерт на лос-анджелесском стадионе "Мемориальный колизей" с участием Криса Стэплтона, рок-группы The Smashing Pumpkins, "королевы фанка" Чаки Хан, Энтони Рамоса и Квин Латифы. Закончится все тоже фейерверком и "грандиозным шоу дронов". Ожидается, что на концерте будет присутствовать 50 тысяч зрителей.

Праздник не заканчивается 4 июля.

Еще 28 мая из Нью-Орлеана вышла флотилия парусников и военных кораблей. Она уже сделала остановки в Норфолке и Балтиморе, 4 июля прибудет в Нью-Йорк, а 11-го – в Бостон. 9-11 августа в Вашингтоне пройдут "Игры патриотов" – спортивные соревнования школьников 14-17 лет, по одному юноше и одной девушке от каждого штата. Двое победителей получат награду в 125 тысяч долларов каждый. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в ответ на пост Дональда Трампа о предстоящих соревнованиях разместил в X клип из франшизы "Голодные игры", сопроводив его цитатой "Да пребудет с вами удача". 23 августа на улицах Вашингтона состоится гонка серии NTT IndyCar, главного в Северной Америке соревнования болидов с открытыми колесами, под названием Freedom 250 Grand Prix.

Из неосуществившихся проектов стоит назвать "план монументальной пропаганды" – Национальный сад американских героев. Дональд Трамп подписал соответствующий указ еще в первое президентство, за два дня до истечения срока своих полномочий. Указ содержал список из 244 исторических личностей, чьи статуи следовало установить. Сад должен был быть открыт к 4 июля этого года. В мае 2021 года Джо Байден отменил указ Трампа. В январе 2025 Трамп, в свою очередь, отменил указ Байдена и добавил в список еще шесть имен. Дата 4 июля из нового указа пропала – теперь в нем говорилось, что сад нужно соорудить "в кратчайшие возможные сроки". В апреле прошлого года Национальные фонды гуманитарных наук и искусств объявили о предоставлении грантов скульпторам, желающим участвовать в проекте. В июле прошлого года Конгресс выделил на сад героев 40 миллионов долларов.

Однако американские скульпторы усомнились в реальности плана. Politico еще год назад писал: "В Америке недостаточно высококлассных скульпторов или литейных мастерских музейного уровня, чтобы реализовать этот проект в сжатые сроки, установленные Трампом". Статья гласила, что большинство американских литейных мастерских, работающих с произведениями искусства, загружены заказами на 6–18 месяцев вперед и что спешка чревата созданием работ "низкого качества, лишенных творческого вдохновения", а один эксперт назвал эту затею "государственной версией музея восковых фигур мадам Тюссо". К тому же и гранты оказались невелики. Тем не менее в упоминавшемся выше выступлении на великой американской ярмарке Дональд Трамп сообщил, что сад скульптур будет устроен в Уэст-Потомак-парке – парковой зоне к югу от Мемориала Линкольна.

Осталось рассказать, как отмечают юбилей коренные американцы. 25 июня они собрались в Кроу-Эйдженси, центре индейской резервации племени кроу в Монтане. Многие проделали путь верхом. В этом месте 150 лет назад произошла битва при Литл-Бигхорне (так называется река), в которой союз племен лакота и северные шайенны разгромили Седьмой кавалерийский полк Джорджа Кастера. Командир полка в этом бою погиб.

Потомки индейских воинов разбили лагерь близ поля битвы и устроили ее реконструкцию, а потом соревновались в верховой езде, молились своим богам, исполняли традиционные песни и танцы и рассказывали друг другу истории своих семей.